    首頁 > 國際

    CNN：五角大廈已批准向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普下令

    2025/11/01 05:59 國際新聞中心／綜合報導
    戰斧飛彈通常由水面艦艇或潛艦發射，但若提供給烏克蘭，可能必須從陸地發射。美國陸戰隊與陸軍已開發出陸基發射系統，可供烏克蘭使用。（路透檔案照）

    戰斧飛彈通常由水面艦艇或潛艦發射，但若提供給烏克蘭，可能必須從陸地發射。美國陸戰隊與陸軍已開發出陸基發射系統，可供烏克蘭使用。（路透檔案照）

    3名知情美國與歐洲官員表示，五角大廈已批准向烏克蘭提供「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的計畫，評估此舉不會對美軍現有庫存造成負面影響，最終將由總統川普做出政治決策。

    美國有線電視新聞網（CNN）10月31日報導，川普10月間在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）共進工作午餐時表示，他「不想把自己保衛國家的武器送出去」。而在川普與澤倫斯基會晤前，美軍參謀首長聯席會議已向白宮提交評估報告。

    戰斧飛彈射程可達約1000英里（約1600公里），澤倫斯基近來不斷爭取這項武器，希望能夠更有效地打擊俄羅斯境內的石油與能源設施。

    2名歐洲官員表示，這項評估結果令美國的歐洲盟友大為振奮，因為他們認為這代表美方再也沒有拒絕提供飛彈的藉口。川普也在與澤倫斯基會面前幾天聲稱，美國擁有「大量」戰斧飛彈，或許可以提供給烏克蘭。

    因此，川普數日後突然改口，令美歐官員大感意外。川普在白宮與澤倫斯基的工作午餐開場時表示，美國「需要」這些戰斧飛彈，隨後在閉門會談中告訴澤倫斯基，美方不會提供，「至少目前不會」。

    據CNN報導，川普做出這項決定的前一天，曾與俄羅斯總統普廷通話。普廷告訴川普，戰斧飛彈可攻擊莫斯科與聖彼得堡等主要俄國城市，不會對戰場造成重大影響，反而會損害美俄關係。

    白宮與五角大廈均未回覆媒體置評請求。

    消息人士表示，川普並未完全排除提供戰斧飛彈的可能性，官員已擬定可在川普下令後迅速交付的計畫。不過，美軍方面還在評估烏克蘭如何訓練與部署戰斧飛彈的問題。消息人士指出，烏克蘭要有效使用這些飛彈，仍有若干作戰層面的技術問題有待解決。

    關鍵問題之一是若美方提供飛彈，烏克蘭要如何發射？戰斧飛彈通常由水面艦艇或潛艦發射，但烏克蘭海軍實力已大幅削弱，因此可能必須從陸地發射。美國陸戰隊與陸軍已開發出陸基發射系統，可供烏克蘭使用。

    報導指出，即使美方不願提供發射系統，歐洲官員認為，烏克蘭也有能力找出替代方案。1名官員指出，烏克蘭工程師已成功將英國提供的「風暴之影」（Storm Shadow）巡弋飛彈，與舊式蘇聯戰機整合，該型飛彈原本是為北大西洋公約組織（NATO）現代化戰機所設計。

