警告馬杜羅！美國擬攻擊委內瑞拉用於毒品走私的軍事目標

川普（右）近來不斷透過軍事部署和輿論攻勢，施壓馬杜羅自行下台。（法新社）

在美軍加強於加勒比海地區的軍事部署，並在委內瑞拉附近海域執行轟炸毒梟船隻任務之際，《華爾街日報》30日引述知情美國官員透露，川普政府已確定委內瑞拉境內的目標，其中包括用於走私毒品的軍事設施。他們表示，若川普決定推進空襲，這些目標將向委內瑞拉總統馬杜羅發出明確的訊號：他該下台了。

據報導，儘管川普尚未最終決定是否進行地面打擊，但潛在的空襲行動將重點打擊毒品集團與馬杜羅政權之間的關鍵目標。隨著美軍在加勒比海和東太平洋襲擊據稱載運毒品的船隻，川普及其高階幕僚一直致力於擾亂馬杜羅政權。

請繼續往下閱讀...

一位官員透露，正在考慮的潛在目標包括據稱用於販運毒品的軍方控制的港口和機場，其中包括海軍設施和簡易機場。對委內瑞拉境內目標發動空襲將標誌著此次行動的顯著升級，此前該行動僅限於對疑似運毒船隻進行空襲。

美國政府尤其關注類鴉片止痛劑芬太尼危機，因為近年來美國與該毒品相關的死亡人數激增。然而，芬太尼是在墨西哥使用中國前驅物質所生產，專家稱沒有證據顯示委內瑞拉生產或販運芬太尼。委內瑞拉長期以來一直是哥倫比亞古柯鹼的過境路線，一些委內瑞拉高階政府和軍方官員已被美國檢察官指控走私古柯鹼。

在可能發動地面打擊之前，川普政府率先發動輿論攻勢，將馬杜羅描繪成一個販毒集團的「頭目」，企圖用毒品「淹沒」美國，但馬杜羅全盤否認。美方在未提供證據的情況下，還稱委內瑞拉是「恐怖活動的中心樞紐」，並聲稱馬杜羅政權控制著販毒集團。

打擊地面目標將擴大對馬杜羅的壓力，川普的盟友們也開始暗示他逃離委內瑞拉。佛州共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）表示：「如果我是馬杜羅，我現在就會逃往俄羅斯或中國。」

美國官員在川普第一任期內及現在都曾施壓，希望挑起委內瑞拉軍方叛亂或起義，儘管委軍一直支持馬杜羅，委內瑞拉也未出現任何抗議活動的消息。然而，如今美國展示武力的方式卻有所不同。

智庫「大西洋理事會」委內瑞拉問題分析師拉姆齊（Geoff Ramsey）表示：「美國此舉意在檢驗『馬杜羅軟弱，軍方只須輕輕一推就會倒戈』的說法是否屬實，目前為止，我們尚未看到委內瑞拉出現大規模叛逃的跡象，但我認為，如果美國對委內瑞拉軍隊發動軍事打擊，情況可能會有所改變。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法