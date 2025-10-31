為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普下令重啟核武測試 日核爆倖存者團體強烈抗議

    2025/10/31 14:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普30日宣布已下令五角大廈開始核武測試。（路透）

    美國總統川普30日宣布已下令五角大廈開始核武測試。（路透）

    美國總統川普30日宣布已下令五角大廈開始核武測試，對此諾貝爾和平獎得主「日本被團協」（Nihon Hidankyo，日本原水爆被害者團體協議會）致函美國駐日本大使館以表達抗議。

    根據美聯社報導，美國二戰期間向日本廣島和長崎投擲2顆原子彈，造成超過20萬人死亡，倖存者數10年來一直在與身心創傷作鬥爭。倖存者團體「日本被團協」強烈批評川普下令開始核武試驗，稱其「完全不可接受」。

    「日本被團協」在信中表達，川普的指令直接違背世界各國為實現無核武和平世界所做的努力，完全不可接受。

    「日本被團協」獲得2024年的諾貝爾和平獎，並在領獎時呼籲各國廢除核武。廣島另外2個原子彈倖存者團體也對川普的命令發表抗議聲明。

    「廣島原水禁」（Hiroshima Gensuikin，原水爆禁止日本國民會議）和廣島原子彈受害者聯合會在聯合聲明中指出，在核戰中沒有贏家也沒有輸家，全人類都是輸家。該聲明也已送交美國駐日本大使館。

    美國1945年8月6日向廣島投擲1顆原子彈，3天後又向長崎投擲了1顆。不久之後日本投降，二戰結束。約有14萬人死於廣島，約有7.4萬人死於長崎，其中許多人死於輻射影響。

    川普關於核武測試的聲明留下了許多懸而未決的問題，最主要的是難以確定他指的是測試武器系統還是進行實際核爆試驗。美國自1992年後就沒有進行過核爆試驗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播