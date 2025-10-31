川普下令重啟核武測試 日核爆倖存者團體強烈抗議

美國總統川普30日宣布已下令五角大廈開始核武測試。（路透）

美國總統川普30日宣布已下令五角大廈開始核武測試，對此諾貝爾和平獎得主「日本被團協」（Nihon Hidankyo，日本原水爆被害者團體協議會）致函美國駐日本大使館以表達抗議。

根據美聯社報導，美國二戰期間向日本廣島和長崎投擲2顆原子彈，造成超過20萬人死亡，倖存者數10年來一直在與身心創傷作鬥爭。倖存者團體「日本被團協」強烈批評川普下令開始核武試驗，稱其「完全不可接受」。

「日本被團協」在信中表達，川普的指令直接違背世界各國為實現無核武和平世界所做的努力，完全不可接受。

「日本被團協」獲得2024年的諾貝爾和平獎，並在領獎時呼籲各國廢除核武。廣島另外2個原子彈倖存者團體也對川普的命令發表抗議聲明。

「廣島原水禁」（Hiroshima Gensuikin，原水爆禁止日本國民會議）和廣島原子彈受害者聯合會在聯合聲明中指出，在核戰中沒有贏家也沒有輸家，全人類都是輸家。該聲明也已送交美國駐日本大使館。

美國1945年8月6日向廣島投擲1顆原子彈，3天後又向長崎投擲了1顆。不久之後日本投降，二戰結束。約有14萬人死於廣島，約有7.4萬人死於長崎，其中許多人死於輻射影響。

川普關於核武測試的聲明留下了許多懸而未決的問題，最主要的是難以確定他指的是測試武器系統還是進行實際核爆試驗。美國自1992年後就沒有進行過核爆試驗。

