川普批准南韓入核潛艇俱樂部！北京表達不安

10月29日的韓美峰會上，川普批准南韓建造核潛艇。（路透社）

美國總統川普於10月29日宣布，他已批准南韓建造核動力潛艇，此舉標誌首爾將加入全球僅少數擁有核潛艇的國家行列。新型潛艇預計在美國費城造船廠建造，而南韓企業已在該廠積極投資。

據《路透》報導，川普與南韓總統李在明當日在韓美峰會中會談，雙方除就潛艇議題交換意見外，並確認首爾將大量購買美國石油與天然氣，以強化雙邊能源與經濟合作。

請繼續往下閱讀...

川普稍後在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我已批准他們建造核動力潛艇，而不是現有那種機動性較低的柴油潛艇。」

不過，南韓產業部表示，相關部門尚未參與任何具體技術討論。雖然南韓造船實力備受肯定，但核動力潛艇所需的推進系統與核反應技術，目前僅少數國家掌握。部分反對黨議員甚至質疑，費城造船廠並不具備建造潛艇的條件。

在國防層面，南韓國防部長安圭伯向國會說明，計畫由南韓自行建造潛艇並搭載模組化核反應爐，同時由美方提供濃縮鈾燃料。南韓防衛事業廳長石鍾根則透露，南韓已投入小型核反應爐研發，有望在不到十年的時間內完成核潛艇動力系統開發。

此一宣布也引發外界對核不擴散與區域安全的疑慮。核武控管專家指出，核動力潛艇通常需要高濃縮鈾，其燃料處理與技術轉移恐對國際原子能總署（IAEA）的監管機制作成挑戰。此外，南韓先前多次尋求核燃料再處理與鈾濃縮的權限，若此議題突破，勢必引起區域國家與國際關注。

中國外交部發言人郭佳昆則回應表示，北京希望美韓兩國「切實履行核不擴散義務」，為地區和平與穩定作出貢獻，而非反其道而行。

也有學者分析指出，此次美韓峰會可視為「以安全保障與經濟利益交換方案」，以換取南韓增加國防支出與美國投資換取核潛艇。他認為，這次峰會可總結為一句話：「聯盟商業化、和平商品化」，會談的結果是以美國利益為優先，而非朝鮮半島自主性。

目前只有包括中國、美國、俄羅斯、法國與英國在內的少數國家擁有核潛艇編隊，如今南韓已獲美方批准建造，有望在十年內加入「核潛艇俱樂部」。（路透社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法