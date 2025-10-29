為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    贈黃金頭冠復刻品、李在明配戴金領帶!南韓應對川普藏心機

    2025/10/29 20:06 編譯管淑平／綜合報導
    南韓政府授予川普「無窮花大勳章」（左），並致贈新羅王朝君主金冠復刻品（右）。（美聯社）

    南韓政府授予川普「無窮花大勳章」（左），並致贈新羅王朝君主金冠復刻品（右）。（美聯社）

    美國總統川普這次訪問南韓，收到一份極具象徵意味的禮物：一頂新羅王朝君主黃金頭冠的復刻品。除了這頂金冠，從午宴點心到李在明的領帶，許多細節都充滿南韓對川普這次訪問的期許。

    《法新社》29日報導，李在明29日除了以盛大的歡迎儀式迎接川普到訪，還精心準備了一頂新羅王朝君主黃金頭冠復刻品。南韓總統府表示，這頂金冠是現存新羅王朝「最大、最華麗的金冠」，代表「天、地領導人之間的神聖連結」，贈送這頂金冠，象徵朝鮮半島「和平、共存與繁榮」，也反映新羅王朝長期穩定的治世理念。

    除金冠外，川普也獲頒南韓最高勳章「無窮花大勳章」（Grand Order of Mugunghwa），南韓方面向川普表示，勳章上飾以月桂葉圖案，寓意昌盛，也象徵「期許川普將為朝鮮半島帶來和平與繁榮」。

    川普熱愛王室文化眾所皆知，他上任後將白宮裝潢得金碧輝煌，南韓政府顯然注意到這一點，南韓總統府說，選擇金冠也是因為川普「偏好以金色裝飾白宮」。此外，李在明在與川普會晤時，也特別佩戴金色領帶，象徵「兩國同盟關係的黃金未來」。

    南韓款待川普的巧思不只如此，29日的午宴端出「金色」主題的柑橘甜點—金箔裝飾的布朗尼搭配時令水果和蕎麥茶，象徵兩國聯盟「歷久不衰的信任和共同致力於和平和繁榮」；甜點盤上的「PEACE!」字樣，呼應兩國領袖首次會面時，承諾扮演「和平締造者」和「推動者」。

    李在明以盛大儀式歡迎川普到訪。（路透）

    李在明以盛大儀式歡迎川普到訪。（路透）

    李在明（右）29日與川普（左）會面，特地戴上金色領帶。（美聯社）

    李在明（右）29日與川普（左）會面，特地戴上金色領帶。（美聯社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播