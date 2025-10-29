贈黃金頭冠復刻品、李在明配戴金領帶!南韓應對川普藏心機

南韓政府授予川普「無窮花大勳章」（左），並致贈新羅王朝君主金冠復刻品（右）。（美聯社）

美國總統川普這次訪問南韓，收到一份極具象徵意味的禮物：一頂新羅王朝君主黃金頭冠的復刻品。除了這頂金冠，從午宴點心到李在明的領帶，許多細節都充滿南韓對川普這次訪問的期許。

《法新社》29日報導，李在明29日除了以盛大的歡迎儀式迎接川普到訪，還精心準備了一頂新羅王朝君主黃金頭冠復刻品。南韓總統府表示，這頂金冠是現存新羅王朝「最大、最華麗的金冠」，代表「天、地領導人之間的神聖連結」，贈送這頂金冠，象徵朝鮮半島「和平、共存與繁榮」，也反映新羅王朝長期穩定的治世理念。

除金冠外，川普也獲頒南韓最高勳章「無窮花大勳章」（Grand Order of Mugunghwa），南韓方面向川普表示，勳章上飾以月桂葉圖案，寓意昌盛，也象徵「期許川普將為朝鮮半島帶來和平與繁榮」。

川普熱愛王室文化眾所皆知，他上任後將白宮裝潢得金碧輝煌，南韓政府顯然注意到這一點，南韓總統府說，選擇金冠也是因為川普「偏好以金色裝飾白宮」。此外，李在明在與川普會晤時，也特別佩戴金色領帶，象徵「兩國同盟關係的黃金未來」。

南韓款待川普的巧思不只如此，29日的午宴端出「金色」主題的柑橘甜點—金箔裝飾的布朗尼搭配時令水果和蕎麥茶，象徵兩國聯盟「歷久不衰的信任和共同致力於和平和繁榮」；甜點盤上的「PEACE!」字樣，呼應兩國領袖首次會面時，承諾扮演「和平締造者」和「推動者」。

