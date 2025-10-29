為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國正式確認川習會明登場 習近平週五也將會晤高市早苗

    2025/10/29 17:35 即時新聞／綜合報導
    川普與習近平30日將在南韓舉行會談。（美聯社）

    川普與習近平30日將在南韓舉行會談。（美聯社）

    正展開亞洲行的美國總統川普，行前就向外界透露將在本週與中國國家主席習近平在南韓舉辦面對面會談，但中方都沒有正面確認此事。直到今天（29日）下午，中共官方證實川習會明（30日）登場，並預告本週五（31日）習近平也會與日本首相高市早苗會晤。

    川普預計明天在南韓與習近平舉行會談，中國外交部發言人郭嘉昆今天下午在例行記者會上正式證實此事，「經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日，在韓國釜山同美國總統特朗普（川普）舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。」

    此次川習會，除了美中貿易爭端，台海問題也是國際關注焦點。川普今天在空軍一號上受訪時，被問到台灣議題時向記者宣稱，「我不知道我們甚至會不會談到台灣。我不確定。他（習近平）可能會想問。但沒什麼好問的。台灣就是台灣（Taiwan is Taiwan）。」而我國總統府則表示，樂見美中領袖展開交流對話，任何能降低區域衝突發生的努力，我們都正面樂觀看待。

    另外，中方也宣布，本週五習近平將與高市早苗舉行首次會晤，當天恰逢在南韓召開的亞太經合組織（APEC）峰會。據了解，挺台立場堅定的高市早苗，將強調台海和平穩定必要性，並對中方在東海日益頻繁的軍事活動表達關切。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播