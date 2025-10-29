為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    梨泰院踩踏3週年！ 韓政府首辦追思會 李在明道歉：將徹查真相

    2025/10/29 16:02 即時新聞／綜合報導
    2024年10月26日，首爾梨泰院踩踏事件兩週年紀念日，罹難者家屬在梨泰院舉行集會，舉著寫有「讓我們一起走向真相」的標語牌。（法新社）

    南韓梨泰院萬聖節踩踏事件今（29日）屆滿3週年，政府首度與罹難者家屬聯手舉辦官方追思儀式，地點選在首爾光化門廣場。總統李在明透過影片發表悼詞，向罹難者家屬與國民致歉，承諾將徹查真相、改革緊急應變機制，避免悲劇重演。

    綜合韓媒報導，當地時間上午10時29分，行政安全部聯合梨泰院踩踏事故遺屬協商會、梨泰院踩踏事故市民對策會議及首爾市政府聚集在首爾光化門廣場。國務總理金民錫、國會議長禹元植、各政黨及宗教、公民團體代表等約2000人到場。現場鳴響1分鐘警報聲致哀，參與者多身穿象徵悲劇的紫色外套，氣氛莊嚴沉重。

    李在明在影片中哽咽表示：「三年前，在首爾市中心梨泰院的一條小巷裡，159條寶貴的生命被毫無意義地奪走。」他低頭致歉：「作為總統，我對遇難者家屬和人民深表歉意。我們未能保護該保護的生命，沒有阻止本可避免的犧牲。」他坦言，國家當時形同虛設，應變不足、推責與缺乏真誠道歉的現象讓人民對政府的信任蕩然無存，「留下的只有深重的痛苦與社會創傷」。

    國會議長禹元植則承諾，將推動通過《生命安全基本法》，確立保護國民生命安全的制度基礎。行政安全部指出，這是政府代表首度與罹難者家屬共同舉辦追悼儀式，象徵官方正面回應社會長期以來對「真相與責任」的訴求。

    2022年10月29日，梨泰院萬聖節慶祝活動湧入逾10萬人潮，一條狹窄斜坡巷道因人群推擠導致踩踏，造成159人死亡、195人受傷，成為南韓史上最嚴重的群聚事故之一。

