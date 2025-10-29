為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    改口！比爾蓋茲稱氣候變遷不會造成人類滅絕 籲關注防治疾病與飢荒

    2025/10/29 06:42 國際新聞中心／綜合報導
    向來是減碳倡議領軍人物的微軟共同創辦人比爾蓋茲，主張氣候變遷不會導致人類滅絕，全球應將資源從對抗氣候變遷的戰場轉移，擴大對疾病防治與飢荒等其他領域的投資。（歐新社檔案照）

    向來是減碳倡議領軍人物的微軟共同創辦人比爾蓋茲，主張氣候變遷不會導致人類滅絕，全球應將資源從對抗氣候變遷的戰場轉移，擴大對疾病防治與飢荒等其他領域的投資。（歐新社檔案照）

    微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）向來是減碳倡議領軍人物，28日發表1篇引人注目的長篇備忘錄，主張氣候變遷不會導致人類滅絕，全球應將資源從對抗氣候變遷的戰場轉移，擴大對疾病防治與飢荒等其他領域的投資，成為對「世界末日派」氣候行動人士的震撼性反擊。

    這份備忘錄被外界視為蓋茲立場的大轉向，與他幾年前專注於潔淨能源企業與政策遊說組織的論調，形成鮮明對比。

    蓋茲透過其「突破能源組織」（Breakthrough Energy），長期投入綠能技術發展，而這份備忘錄發表之際，距離巴西主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）僅數日之遙。他讚揚該峰會領導層，將「氣候調適」與「人類發展」列為議程重點。

    蓋茲表示，過去為達成「零碳排」所做的努力，已取得實質進展，此前投入氣候變遷上的部分資金方向錯誤，太多寶貴資金被用於昂貴且成效可疑的計畫。

    蓋茲坦承，外界可能批評他偽善，因為他個人碳足跡龐大，或認為這篇備忘錄是「以狡猾方式暗示我們不應過度重視氣候變遷」，但他否認立場轉變意味著他放棄過去的氣候主張，只是雖然氣候變遷會造成嚴重後果，尤其對最貧困國家的人民而言，但它不會導致人類滅亡，「這正是我們重新聚焦的契機」。

    蓋茲認為，應該關注的指標不僅是碳排或氣溫變化，而是改善人們的生活，「我們的首要目標應該是減少痛苦，特別是那些身處最艱困環境、生活在全球最貧困地區的人。」

    蓋茲強調，雖然應該繼續投資對抗氣候變遷，但由於美國總統川普削減國際開發總署（USAID）預算，威脅到1個更迫切的全球問題，即對抗飢荒與可預防的致命疾病。

    川普政府已裁撤USAID，該國際援助機構每年提供約80億美元資金，用於協助外國貧困人口獲得食物與藥品等基本生存資源。

    蓋茲主張，川普政府刪減預算，導致國際社會必須立即調整焦點，增加投資與資源來支援那些被迫中斷的援助行動，「氣候變遷、疾病與貧窮都是重大問題」，「我們應該按照它們造成的痛苦程度，按比例加以處理。」

    部分批評者認為，蓋茲前述觀點製造出1種錯誤的二分法，他強調要優先解決的許多苦難，其實直接或間接源自氣候變遷。

    美國賓州大學科學、永續與媒體中心主任曼恩（Michael Mann）指出，對開發中國家而言，沒有比氣候危機更大的威脅，「他完全搞錯方向」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播