改口！比爾蓋茲稱氣候變遷不會造成人類滅絕 籲關注防治疾病與飢荒

向來是減碳倡議領軍人物的微軟共同創辦人比爾蓋茲，主張氣候變遷不會導致人類滅絕，全球應將資源從對抗氣候變遷的戰場轉移，擴大對疾病防治與飢荒等其他領域的投資。（歐新社檔案照）

微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）向來是減碳倡議領軍人物，28日發表1篇引人注目的長篇備忘錄，主張氣候變遷不會導致人類滅絕，全球應將資源從對抗氣候變遷的戰場轉移，擴大對疾病防治與飢荒等其他領域的投資，成為對「世界末日派」氣候行動人士的震撼性反擊。

這份備忘錄被外界視為蓋茲立場的大轉向，與他幾年前專注於潔淨能源企業與政策遊說組織的論調，形成鮮明對比。

蓋茲透過其「突破能源組織」（Breakthrough Energy），長期投入綠能技術發展，而這份備忘錄發表之際，距離巴西主辦聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）僅數日之遙。他讚揚該峰會領導層，將「氣候調適」與「人類發展」列為議程重點。

蓋茲表示，過去為達成「零碳排」所做的努力，已取得實質進展，此前投入氣候變遷上的部分資金方向錯誤，太多寶貴資金被用於昂貴且成效可疑的計畫。

蓋茲坦承，外界可能批評他偽善，因為他個人碳足跡龐大，或認為這篇備忘錄是「以狡猾方式暗示我們不應過度重視氣候變遷」，但他否認立場轉變意味著他放棄過去的氣候主張，只是雖然氣候變遷會造成嚴重後果，尤其對最貧困國家的人民而言，但它不會導致人類滅亡，「這正是我們重新聚焦的契機」。

蓋茲認為，應該關注的指標不僅是碳排或氣溫變化，而是改善人們的生活，「我們的首要目標應該是減少痛苦，特別是那些身處最艱困環境、生活在全球最貧困地區的人。」

蓋茲強調，雖然應該繼續投資對抗氣候變遷，但由於美國總統川普削減國際開發總署（USAID）預算，威脅到1個更迫切的全球問題，即對抗飢荒與可預防的致命疾病。

川普政府已裁撤USAID，該國際援助機構每年提供約80億美元資金，用於協助外國貧困人口獲得食物與藥品等基本生存資源。

蓋茲主張，川普政府刪減預算，導致國際社會必須立即調整焦點，增加投資與資源來支援那些被迫中斷的援助行動，「氣候變遷、疾病與貧窮都是重大問題」，「我們應該按照它們造成的痛苦程度，按比例加以處理。」

部分批評者認為，蓋茲前述觀點製造出1種錯誤的二分法，他強調要優先解決的許多苦難，其實直接或間接源自氣候變遷。

美國賓州大學科學、永續與媒體中心主任曼恩（Michael Mann）指出，對開發中國家而言，沒有比氣候危機更大的威脅，「他完全搞錯方向」。

