全球1.83億筆Gmail密碼外洩！Google曝「2方法」保護帳號安全

資安專家指出全球1.83億筆電子郵件密碼，受到惡意軟體竊取而遭外流。（路透）

全球資安圈再度拉響警報，資安專家指出，全球1.83億筆Gmail密碼受到惡意軟體竊取而遭外流。Google對此回應，此事件並非Gmail系統遭入侵，並建議啟用「雙重驗證」或「Passkey無密碼登入」，以確保帳號安全。

綜合外媒報導，澳洲資安研究員杭特（Troy Hunt）表示，近期網路上出現一份龐大的帳密資料庫，源自「資訊竊取」的惡意軟體。這類軟體在感染電腦後，會暗中蒐集使用者的帳號、密碼與網站登入紀錄。杭特指出，這批外洩資料共有1.83億筆帳號，其中約1640萬筆帳號是首次出現的新資料。

對於Gmail大量帳號密碼外洩，Google澄清，這次事件並非Gmail系統遭駭，而是使用者裝置感染惡意程式所導致。公司發言人強調，外界所謂「Gmail遭入侵」的說法並不正確，實際上是駭客持續更新並整合憑證竊取資料的結果。Google建議用戶啟用雙重驗證或Passkey無密碼登入，並在密碼疑似外洩時立即重設，以確保帳號安全。

資安專家提醒，受影響的用戶應盡速更改電子郵件密碼，並啟用多重驗證機制以強化防護。杭特也指出，重複使用密碼將大幅提高資安風險，駭客可能藉由「憑證填充攻擊」入侵其他網站與服務。英國資安分析師提格斯（Michael Tigges）則呼籲民眾避免在不同帳號間共用密碼，並使用加密的密碼管理器取代瀏覽器的自動儲存功能，以降低個資外洩風險。

