APEC前夕反中情緒高漲 南韓李在明政府處境尷尬

南韓總統李在明將於APEC峰會期間接待美國總統川普、中國國家主席習近平等領袖。（美聯社）

英國「衛報」27日報導，受到美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動啟發，南韓以反抗中國影響力為主的民族主義情緒與日俱增，且正值南韓即將於10月31日至11月1日在慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，使得欲修補韓中關係的總統李在明陷入尷尬處境，當局也透過執法遏制抗議力道。

由於對中國觀光客放寬簽證規定，首爾近來爆發新一波反中示威。數千名南韓民眾25日湧入首爾市中心，揮舞美國國旗並穿戴印有「MAGA」字樣的服飾，高舉「韓國是韓國人的」標語，高呼「中國滾開」、「驅逐共產黨」等口號。

請繼續往下閱讀...

示威者鎖定首爾地區的中國社區和商業區，例如鄰近中國大使館的明洞、大林洞及建國大學周邊區域，騷擾中國人營運的商家，辱罵店員和顧客，還要求路人出示身分證，證明自己不是中國人。

首爾智庫「東亞研究院」（EAI）民調顯示，過去十年南韓反中情緒顯著升高，從2015年的16％大幅攀升至今年超過71％。在前總統尹錫悅指控「共產黨滲透」及「中國干預選舉」，以及李在明政府為強化經濟發展，9月間開放中國旅遊團免簽後，進一步激化反中活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法