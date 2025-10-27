為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    APEC前夕反中情緒高漲 南韓李在明政府處境尷尬

    2025/10/27 22:31 編譯林家宇／綜合報導
    南韓總統李在明將於APEC峰會期間接待美國總統川普、中國國家主席習近平等領袖。（美聯社）

    南韓總統李在明將於APEC峰會期間接待美國總統川普、中國國家主席習近平等領袖。（美聯社）

    英國「衛報」27日報導，受到美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動啟發，南韓以反抗中國影響力為主的民族主義情緒與日俱增，且正值南韓即將於10月31日至11月1日在慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會前夕，使得欲修補韓中關係的總統李在明陷入尷尬處境，當局也透過執法遏制抗議力道。

    由於對中國觀光客放寬簽證規定，首爾近來爆發新一波反中示威。數千名南韓民眾25日湧入首爾市中心，揮舞美國國旗並穿戴印有「MAGA」字樣的服飾，高舉「韓國是韓國人的」標語，高呼「中國滾開」、「驅逐共產黨」等口號。

    示威者鎖定首爾地區的中國社區和商業區，例如鄰近中國大使館的明洞、大林洞及建國大學周邊區域，騷擾中國人營運的商家，辱罵店員和顧客，還要求路人出示身分證，證明自己不是中國人。

    首爾智庫「東亞研究院」（EAI）民調顯示，過去十年南韓反中情緒顯著升高，從2015年的16％大幅攀升至今年超過71％。在前總統尹錫悅指控「共產黨滲透」及「中國干預選舉」，以及李在明政府為強化經濟發展，9月間開放中國旅遊團免簽後，進一步激化反中活動。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播