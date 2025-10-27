為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    切恐龍救人！中國遊客手卡龍嘴失血發白 博物館急割模型下巴

    2025/10/27 12:15 即時新聞／綜合報導
    中國廣東省一名遊客的手掌卡在模型竊蛋龍嘴裡。（擷取自廣州日報）

    中國廣東省一家博物館近日發生一起離譜的「不文明」旅遊事故。一名成年男子把手伸進防護欄內的恐龍模型嘴裡，不料，手掌被卡住無法動彈，最終館方只得切掉恐龍的下巴，才救出這名男子的手。

    《廣州日報》報導，從廣州正佳自然科學博物館的監視器可見，事發當時，這名男子走到「竊蛋龍」模型前觀看，並伸手到竊蛋龍嘴巴裡面，隨後這隻手就一直保持上舉懸空姿勢。期間男子曾用另一隻手嘗試解脫，但沒成功。

    館方人員表示，因男子手掌長時間被壓迫且高舉，手掌已經失去血色，情況危急，遂決定切割竊蛋龍下巴進行解救。館方人員續指，這起事件較罕見，過去偶有觀眾破壞展品，但少有出現成年人涉事導致須「切恐龍救人」的狀況。

    博物館負責人說，竊蛋龍展覽是以動態演示下蛋過程，深受觀眾喜愛，如今因觀眾「不文明」行為「停展」。後續博物館將啟動修復作業，並計劃將被切下的竊蛋龍下巴單獨展出，作為警示宣導，希望觀眾文明參觀，別再伸手破壞展品。

    中國廣東省一名遊客的手掌卡在竊蛋龍嘴裡，博物館方最後只能切除恐龍模型才成功救援。（擷取自廣州日報）

