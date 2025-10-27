「我不是中國人！」首爾反中怒火延燒 台灣旅客被迫掛牌自保

南韓保守派團體今年7月間在首爾明洞街頭舉行反中示威、撕毀中國五星旗，抗議中國干預選舉。（美聯社資料照）

在中國國家主席習近平訪問前夕，南韓首爾街頭反中怒火延燒，竟迫使無辜的台灣旅行團必須掛上識別證，以證明自己「不是中國人」來求自保！根據《紐約時報》報導，隨著美中兩強元首即將在南韓會晤，首爾的極右翼反中示威急遽升溫，已對即將到來的亞太經合會（APEC）峰會構成嚴峻的維安與外交挑戰。

一名帶團遊覽首爾明洞的林姓台灣導遊受訪時表示，為了避免在街頭遭反中示威者騷擾，他帶的台灣旅行團中，約有20分之1的團員會配戴徽章或攜帶標識，清楚表明自己來自台灣。他無奈地說：「如果他們被誤認為是中國人並受到騷擾，只要出示標識就會被放過。」

請繼續往下閱讀...

這位林姓導遊甚至建議團員，如果在附近發現反中示威活動，應盡量避免說中文，以免引發不必要的誤會與麻煩。

報導指出，南韓的反中情緒並非新鮮事，但近幾週因政府放寬對中國旅遊團的簽證規定，導致極右翼團體的示威活動激增。據南韓媒體報導，數百名示威者高舉「韓國是韓國人的韓國」、「阻止中國船隻」等標語，部分人士甚至高呼種族歧視口號。

這些抗議活動，似乎源於今年為支持遭罷免的前總統尹錫悅而發起的示威。許多圍繞尹錫悅的極右翼活躍份子與網紅，長期宣揚反中言論，包括指控北京秘密操縱南韓選舉等陰謀論。

川習會前夕 南韓總統的「外交地雷區」

這場愈演愈烈的反中風暴，正值APEC峰會前夕，美國總統川普與習近平都將到訪，讓南韓總統李在明面臨極其棘手的難題。李在明雖譴責抗議活動是「損害國家利益的自我毀滅行為」，但執政的共同民主黨提出的「反歧視集會法案」，卻遭保守派反對，憂其壓制異議聲音。

亞洲協會美中關係中心研究員魯樂漢（John Delury）分析，南韓有著非常活躍的抗議文化，若政府強硬鎮壓，反而可能激起更大的支持聲浪。這讓李在明政府在平息事態與維護言論自由之間，陷入了進退兩難的「外交地雷區」。

儘管中國駐韓使館已警告遊客注意，但多數遊客的行程似乎未受太大影響。林姓導遊表示，除了採取基本預防措施，他與團員並未過度擔憂。一名來自中國貴州的遊客也說，他在南韓的經歷非常愉快，與網路上描述的完全不同。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法