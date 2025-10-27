為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    熊大量出沒殺傷民眾 日本秋田縣請求自衛隊出動

    2025/10/27 11:42 即時新聞／綜合報導
    日本今年出現嚴重的熊襲事件，造成10死百餘人受傷。（路透）

    日本今年出現嚴重的熊襲事件，造成10死百餘人受傷，其中秋田縣就有54傷，光是在本月就有34人遭到熊襲，當地知事表示，現況早已超出縣與市町村單位所能應對的範圍，請求自衛隊出動。

    綜合日本媒體報導，秋田縣今年熊出沒頻繁，至今已出現8044起熊出沒事件，已經是去年全年的6倍，其中10月熊出沒狀況急遽攀升，本月高達4154起目擊，已經造成當地2死54傷，秋田縣知事鈴木健太表示，縣內全域接連發生熊造成的人身傷害事件，事態已極為嚴重，要求自衛隊出動。

    鈴木健太在社群媒體上表示，目前地方正針對箱型捕熊陷阱持續追加調度，以及確保學生上學安全、已經分發防熊噴霧等，但現況早已超出縣與市町村單位所能應對的範圍，且現場人員已逼近極限疲勞狀態，他決定趁新內閣上任的時機，向防衛省提出請求。

    鈴木健太坦言，針對驅除熊而動用自衛隊的出動，現行法令並未明確規定，因此無法像通常的災害派遣那樣順利進行，他仍預計明（28日）前往拜訪小泉防衛相提出。

