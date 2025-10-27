與中情局意見相左 華爾街日報：國務院早已質疑俄羅斯願談判停戰

美國國務院對俄羅斯總統普廷已準備好談判結束烏克蘭戰爭的看法表示懷疑，與中央情報局對可能的談判較為樂觀的評估相左。（歐新社）

多名現任與前任官員透露，今年稍早，美國國務院內部的情報部門，對俄羅斯總統普廷已準備好談判結束烏克蘭戰爭的看法表示懷疑，與中央情報局（CIA）對可能的談判較為樂觀的評估相左。

華爾街日報26日獨家報導，國務院情報研究局（INR）的分析師在總統川普8月於阿拉斯加安克拉治與普廷會晤前的數月間，在多份評估與簡報中表達前述立場。這些官員指出，這項分歧也出現在「總統每日簡報」（President’s Daily Brief）中。

報導指出，國務院對俄方談判意願的異議，過去從未被報導過。隨後，數名分析師在政府為縮編聯邦公務體系所發出的指令下遭到解雇。國務院表示，此為部門整編的一部分。

國務院1名官員說，這些人事變動與重組有關，否認針對俄羅斯－歐亞小組（Russia-Eurasia group）的分析師；該部門仍具備執行重要情報評估的能力。國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，INR「持續進行對關鍵情報的重大評估工作」。

對此，中情局發言人拒絕置評。

據報導，情報分析師通常瞭解政府希望獲得有助於支持其政策取向的評估，情報機構之間意見不一的情況也屢見不鮮。

國家情報首長（DNI）辦公室的1名女發言人在聲明中說：「在情報界內部，意見分歧不僅是正常的，更是必要的。透過這樣的辯論，我們才能確保決策者獲得最準確的全貌，以保護美國人民的安全與自由。」

白宮發言人拒絕評論。

