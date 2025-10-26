為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰國王太后辭世全國哀悼 曼谷UNIQLO超神公關舉動掀熱議

    2025/10/26 11:05 即時新聞／綜合報導
    泰國王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間於朱拉隆功紀念醫院辭世，享壽93歲。（歐新社）

    泰國王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間於朱拉隆功紀念醫院辭世，享壽93歲。（歐新社）

    泰國王太后詩麗吉（Sirikit）24日晚間於朱拉隆功紀念醫院辭世，享壽93歲。泰王瓦吉拉隆功隨即宣布全國進入一年守喪期，總理阿努廷也下令全國政府機關下半旗致哀30天，並呼籲民眾哀悼90天，期間避免穿著鮮豔服飾或舉辦娛樂活動。而有網友發現，泰國UNIQLO反應神速，一夜之間就換上了全黑服飾陳列，展現對王太后的敬意。

    綜合外媒報導，泰國政府昨（25）日宣布，全國進入官方哀悼期，悼念詩麗吉王太后。依皇家戶政局公告，政府機關、國營企業與學校自今日起下半旗30天致哀；泰國政府官員、公務員及國企員工也將自10月25日起穿著哀悼服為期一年。政府並建議全體國民在90天內以黑白或素色服裝示哀，並暫停各類演唱會、慶典及娛樂活動。

    一名住在曼谷的日本網友昨（25）日在社群平台「X」上傳照片，驚訝發現UNIQLO曼谷店門口陳列的服飾已全面更換為，就連模特兒也換上黑色穿搭。他寫道：「太太想買黑衣服，我們吃完午餐便去了UNIQLO。店內陳列也以黑色服飾為主，行動真迅速啊。」

    照片曝光後引發熱議，網友紛紛讚嘆「泰國民眾也會穿著黑色服裝表達哀悼之意，UNIQLO果然速度驚人啊」、「速度感真是驚人」、「太快了」、「太太與UNIQLO都很有sense」、「泰國在國喪時的社會共識真的很值得尊敬」。

    泰國曼谷一間UNIQLO將店內擺設改以黑色系為主。（擷取自@kikiat0731/X）

    泰國曼谷一間UNIQLO將店內擺設改以黑色系為主。（擷取自@kikiat0731/X）

    曼谷UNIQLO連模特兒都換上全黑穿搭，以展示對王太后的敬意。（擷取自@kikiat0731/X）

    曼谷UNIQLO連模特兒都換上全黑穿搭，以展示對王太后的敬意。（擷取自@kikiat0731/X）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播