    首頁 > 國際

    接受金正恩要求換會談？ 川普鬆口：北韓「某種程度是核武國家」

    2025/10/25 17:28 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩（右）2019年6月在板門店會面。（美聯社檔案照）

    美國總統川普（左）和北韓領導人金正恩（右）2019年6月在板門店會面。（美聯社檔案照）

    美國總統川普24日搭機前往亞洲，準備出席一系列峰會，川普表達希望與北韓領導人金正恩會面，並鬆口表示北韓「某種程度上是核武國家」。

    川普在「空軍一號」專機上被問到，是否對北韓要求以承認其為核武國家，當做與華府展開對話的先決條件，持開放態度，川普說，「我認為他們某種程度上算是核武國，你說他們得被承認是核武國家，嗯，他們確實有許多核武，我會這樣說」。

    他預計下週出席在南韓舉行的亞太經合會（APEC）。美國媒體先前曾報導，川普政府官員已私下討論，安排川普與金正恩會晤的可能性；川普之前也表示，希望能再次與金正恩見面，可能是在今年。

    南韓統一部長鄭東泳24日向媒體表示，川普訪問朝鮮半島時「有可能」與金正恩會晤。不過，一位不具名美國高階官員24日表示，川普與金正恩會面，目前「不在這次出訪日程表上」。

    金正恩上月曾表示，對川普有「美好的回憶」，若美方放棄「不切實際」的無核化要求，平壤對重啟對話持開放態度。

