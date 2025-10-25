為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    回應美議員請求 川普：將在與習近平會談中推動釋放黎智英

    2025/10/25 15:56 編譯孫宇青／綜合報導
    黎智英被囚超過5年，健康狀況每況愈下。（法新社資料照）

    《彭博》25日報導，即將展開亞洲出訪行程的美國總統川普表示，他將利用30日與中國國家主席習近平的會晤，推動釋放遭囚禁多年的香港民主派媒體大亨黎智英。

    在川普出發前，逾30名美國國會議員簽署一封由佛州參議員史考特（Rick Scott）發起的聯名信函，敦促川普在「川習會」中提及黎智英遭囚問題，並指黎智英的健康狀況正在惡化，內文直言「時間不等人，他（黎智英）必須立即獲釋，釋放黎智英的人道主義理由比以往任何時候都更加強烈和緊迫，因此必須在最高層面上予以解決」。

    對此，川普在出發前表示：「我非常尊重史考特，其中許多議員也要求我這樣做，這件事也在我的清單上。」

    事實上，川普先前就曾表示，他將「竭盡所能」推動釋放《香港蘋果日報》前老闆黎智英。該媒體曾嚴厲批評北京，並在2014年和2019年支持香港的民主抗議活動，這使得北京收緊對香港的管治後，率先對付黎智英，包括以「港區國安法」罪名起訴他。

    川普還說：「黎智英和習近平主席是大敵，但這已經是很久以前的事了。」

    另外，川普表示，他希望暫停對中國商品加徵關稅，以換取習近平恢復購買美國大豆、打擊芬太尼，並取消對稀土出口的限制。川普也表示希望說服習近平向俄羅斯總統普廷施壓，使其停止入侵烏克蘭。

