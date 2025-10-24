App Store抽佣在英國敗訴 蘋果面臨615億賠償

美國蘋果公司在英國遭集體訴訟，指控其濫用在應用程式商店（App Store）市場的主宰地位，23日在英國競爭上訴法庭（CAT）敗訴，面臨原告尋求超過15億英鎊（約615億台幣）求償。（彭博檔案照）

美國蘋果公司在英國遭集體訴訟，指控其濫用在應用程式商店（App Store）市場的主宰地位，23日在英國競爭上訴法庭（CAT）敗訴，面臨原告尋求超過15億英鎊（約615億台幣）求償。蘋果公司表示打算提出上訴。

《法新社》、《路透》報導，競爭上訴法庭裁決，蘋果公司在2015年10月到2020年底為止，向應用程式開發者收取「過度且不公平」的佣金，濫用其市場主宰地位，阻止競爭。

這項訴訟由倫敦國王學院學者肯特（Rachael Kent）和律師事務所Hausfeld & Co代表英國3600萬名iPhone及iPad用戶提出。根據英國法律，這類集體訴訟預設納入所有可能受影響者，除非當事人自願選擇退出。

原告指出，由於蘋果「禁止競爭對手的應用程式商店」，迫使用戶只能使用蘋果的平台，而蘋果因「100%獨占地位」，得以對開發者實施限制性條件和過高佣金，加收30%的附加費用，導致消費者「付出更多費用」，蘋果排除所有競爭，並從中獲取高額利潤。

這是英國集體訴訟制度實施10年來，第一起針對大型科技公司的大規模訴訟。英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，肯特對裁決結果表示，「不只對應用程式商店使用者，任何覺得對全球科技巨擘感到無能為力的人，這都是具里程碑意義的勝利」，「今天的裁決釋出明確訊息：不論多有錢有權勢，沒有任何一家公司凌駕法律之上」。

蘋果公司表示「強烈不認同」裁決，裁決忽視應用程式商店協助開發者成功，並且提供消費者一個「安全、受信任的環境」購買應用程式。該公司打算提出上訴。

