德國外長談台灣稱「一中自定義」 中方駁斥批縱容台獨

德國外交部長瓦德福將於26日訪中，他宣稱德國「一中政策不變，但政策內容由德國自行決定」。（美聯社）

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）將於26日訪問北京，成為現任德國政府首位訪中的部級官員。他行前接受路透專訪提及台灣議題，強調德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」，並主張不得以暴力改變台海現狀。此番言論引發中國強烈反彈，外交部發言人郭嘉昆駁斥，指「一中原則沒有任何自定義的理由和空間」，並嚴正呼籲德方不得縱容「台獨」。

瓦德福此行備受矚目，隨行團員包括德國汽車工業協會（VDA）主席及稀土進口商Noble Elements總經理，凸顯經濟與供應鏈議題為此次訪問重點。他指出，中國近期對稀土與半導體等關鍵技術產品實施出口管制，已對德國及全球產業鏈造成「格外令人關切」的影響。他強調，穩定、可靠的國際貿易與供應鏈符合中德共同利益，但「長遠來看，唯有各方遵守公平開放的國際規則，才能實現」。

此外，瓦德福也預告將在會談中強調台灣海峽航運自由的重要性。他警告，若因暴力衝突導致貨物無法自由通行，「將衝擊世界多地的繁榮」。他重申德國堅持一中政策，但強調該政策「內容由德國自行決定」，並包含反對以武力改變現狀的原則。

針對上述說法，中國外交部發言人郭嘉昆在24日例行記者會上作出嚴厲回應。他指出：「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是一中原則最完整、最準確的表述，也是唯一的表述，沒有任何自定義的理由和空間。」郭嘉昆強調，當前台海和平穩定的最大威脅，來自「台獨」分裂勢力的活動以及外部勢力的包庇與支持。他批評，若僅口頭宣稱「維護現狀」，卻不明確反對「台獨」，實質上就是對分裂行徑的縱容，將嚴重破壞台海和平。

郭嘉昆說，「希望德方嚴格恪守一個中國原則，旗幟鮮明地反對任何形式的『台獨』分裂行徑」，「以實際行動維護中德關係的政治基礎與台海地區的穩定」。

瓦德福此次訪中，除爭取關鍵原物料供應外，也意在為總理梅爾茨預計於今年稍晚的訪中行程鋪路。

