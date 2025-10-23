為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓女遭騙至柬埔寨囚禁強拍「成人直播」1張照片奇蹟成救命線索

    2025/10/23 16:19 即時新聞／綜合報導
    一名南韓女子受高薪打工誘騙至柬埔寨，被迫從事色情直播。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

    一名南韓女子受高薪打工誘騙至柬埔寨，被迫從事色情直播。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（路透）

    柬埔寨再傳海外詐騙悲劇，一名南韓女子誤信「高薪日語翻譯」徵才廣告，赴柬埔寨後遭拘禁、被迫拍攝成人直播影片。她的遭遇直到家人透過一張「報平安照片」尋獲線索，並在僑民與當地警方協助下，才結束這場長達一個月的惡夢。

    綜合韓媒報導，去年4月，30多歲的金敏河（化名）在網路上看到一則「高薪日語翻譯人員」的徵才廣告，讓她決定獨自飛往柬埔寨金邊。抵達機場後，一名自稱韓籍僑民的男子接應她，稱這是「輕鬆又穩定」的工作。未料，這趟旅程成為噩夢的開始。

    金女被帶往距離金邊約4小時車程的西哈努克市，剛傳訊息報平安不久，就有3名男子闖入房內，搶走她的手機與護照。她試圖反抗，卻被暴力制伏、甚至扭斷手臂。事後證實，接機男子竟以500萬韓元（約新台幣12萬元）將她賣給當地犯罪集團。

    遭囚禁的金女被迫拍攝成人直播節目，鏡頭前必須脫衣、向觀眾索取打賞。房內牆上張貼著「業績表」，未達標便遭辱罵或毆打，她也聽見隔壁傳出女子淒厲求救聲。整整一個月，她被困於恐懼之中，毫無自由。

    直到家人憑著她出發當天傳的「抵達照」，才找到救援線索。照片中可見特定海岸線與島嶼形狀，讓住在當地20年的韓僑成功判斷位置，並與柬埔寨警方合作突襲公寓，成功將她救出。

    西哈努克港僑民受訪指出，南韓公民頻頻淪為詐騙集團的受害者，但南韓政府行動卻仍顯遲緩，導致類似案件層出不窮。多名韓僑呼籲，政府應加強跨國合作與國民教育，避免更多年輕人落入「海外高薪陷阱」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

