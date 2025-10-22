人行道凸起害跌倒重傷 美國女師告政府獲2.3億鉅額賠償

加州特教女老師古羅拉在人行道跌倒，告上法院後獲賠。示意圖。（法新社）

美國加州特教女老師古羅拉（Justine Gurrola）在惠蒂爾市（Whittier）人行道上絆倒，遭受創傷性腦損傷，近日她成功向市政府提起訴訟，並獲得750萬美元（約新台幣2.3億元）賠償。

綜合外媒報導，這起事件發生在2018年，當時古羅拉和姪女在散步時，腳被凸起的人行道磚絆住，摔倒時臉部直接撞向地面。事故造成她手腕、肘部及鼻骨骨折，並且留下顯著的外傷。經過腦部掃描後，醫生確認她受到輕微創傷性腦損傷，並影響到記憶和情緒控制能力。

請繼續往下閱讀...

根據古羅拉的律師表示，市政府在多次收到有關人行道損壞的警告後，仍未進行修繕。直到事故發生後，市政府才設立了相關的檢查系統。

本月，洛杉磯郡陪審團裁定惠蒂爾市對這起事故負有責任，並指出市政府在維護公共設施方面存在疏失。陪審團認為，市政府應負責這起意外事故，並判決古羅拉獲得750萬美元賠償。

古羅拉的律師表示，這筆賠償金是對她身體及情感痛苦的補償，並希望藉此提醒市政府加強人行道的維護，以防類似事件再次發生。

此外，古羅拉雖然回到了工作崗位，但因為健康狀況的影響，她無法再繼續擔任班級教師，轉而從事行政工作。她的律師指出，儘管如此，古羅拉依然非常關注其他市民的安全問題，希望這起事件能促使政府更加重視公共設施的管理。

