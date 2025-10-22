為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    人行道凸起害跌倒重傷 美國女師告政府獲2.3億鉅額賠償

    2025/10/22 16:59 即時新聞／綜合報導
    加州特教女老師古羅拉在人行道跌倒，告上法院後獲賠。示意圖。（法新社）

    加州特教女老師古羅拉在人行道跌倒，告上法院後獲賠。示意圖。（法新社）

    美國加州特教女老師古羅拉（Justine Gurrola）在惠蒂爾市（Whittier）人行道上絆倒，遭受創傷性腦損傷，近日她成功向市政府提起訴訟，並獲得750萬美元（約新台幣2.3億元）賠償。

    綜合外媒報導，這起事件發生在2018年，當時古羅拉和姪女在散步時，腳被凸起的人行道磚絆住，摔倒時臉部直接撞向地面。事故造成她手腕、肘部及鼻骨骨折，並且留下顯著的外傷。經過腦部掃描後，醫生確認她受到輕微創傷性腦損傷，並影響到記憶和情緒控制能力。

    根據古羅拉的律師表示，市政府在多次收到有關人行道損壞的警告後，仍未進行修繕。直到事故發生後，市政府才設立了相關的檢查系統。

    本月，洛杉磯郡陪審團裁定惠蒂爾市對這起事故負有責任，並指出市政府在維護公共設施方面存在疏失。陪審團認為，市政府應負責這起意外事故，並判決古羅拉獲得750萬美元賠償。

    古羅拉的律師表示，這筆賠償金是對她身體及情感痛苦的補償，並希望藉此提醒市政府加強人行道的維護，以防類似事件再次發生。

    此外，古羅拉雖然回到了工作崗位，但因為健康狀況的影響，她無法再繼續擔任班級教師，轉而從事行政工作。她的律師指出，儘管如此，古羅拉依然非常關注其他市民的安全問題，希望這起事件能促使政府更加重視公共設施的管理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播