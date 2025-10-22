巴黎出現20公尺高「洩氣科米蛙」 羅浮宮竊案後用藝術安撫人心

一座高達20公尺的巨型充氣「科米蛙」，近日現身巴黎芳登廣場。其頭部刻意「洩氣」的奇特造型，為羅浮宮竊案後瀰漫不安氣氛的巴黎，帶來一絲超現實的幽默感。（法新社）

就在巴黎羅浮宮驚爆珠寶竊案、全城藝文界人心惶惶之際，年度盛事「巴黎巴塞爾藝術展」（Art Basel Paris）本週照常登場。主辦單位別出心裁地在芳登廣場（Place Vendome）展出一座高達20公尺的巨型充氣「科米蛙」（Kermit the frog），其頭部刻意「洩氣」的奇特造型，為瀰漫不安氣氛的巴黎帶來一絲超現實的幽默感。

據法新社報導，這件名為《科米蛙，即便如此》（Kermit the Frog, Even）的裝置藝術，由美籍委內瑞拉藝術家科爾特（Alex Da Corte）創作。科米蛙是美國經典布偶劇《大青蛙布偶秀》（The Muppet Show）的主角，其形象深植人心。

藝術展總監德勒平（Clement Delepine）解釋，科米蛙的頭部之所以被刻意設計成洩氣的模樣，是為了「向美國公共電視網（PBS）致敬」。PBS在1970年代播出了《大青蛙布偶秀》，而如今正「面臨嚴重的預算削減」。這件作品所在的芳登廣場，正是全球頂級珠寶品牌雲集之地，巨大的洩氣玩偶與奢華的珠寶櫥窗形成有趣的對比。

竊案陰影籠罩 主辦單位急安撫人心

第四屆「巴黎巴塞爾藝術展」的主展場，將於24日至26日在巴黎大皇宮（Grand Palais）的巨型玻璃穹頂下舉行，預計有來自約40個國家的200多家畫廊參展。然而，羅浮宮竊案的陰影揮之不去，主辦單位正極力安撫參展商與訪客的緊張情緒。藝術展方面向法新社強調：「參展商、訪客與團隊的安全是我們的絕對優先事項」，並表示已採取「全面的安全措施」。

除了大皇宮的主展覽，一系列大型戶外裝置藝術也作為免費公共項目，遍佈巴黎市中心。其中包括中國藝術家王克平、德國的Stefan Rinck等人的巨型雕塑。此外，小皇宮（Petit Palais）目前也正在展出德國藝術家Julius von Bismarck令人著迷的作品《房間裡的大象》，一座真人大小的長頸鹿與德意志帝國首任宰相俾斯麥的騎馬雕像複製品，在展場中不斷緩慢地變形。

