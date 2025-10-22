中國Shein插旗巴黎老字號百貨 10萬人連署反對「快時尚」

中國快時尚品牌Shein將進駐巴黎百年老字號BHV Marais百貨，引發法國社會強烈反彈，示意圖。（路透）

中國快時尚品牌Shein預計於11月1日在巴黎開設首家實體門市，進駐百年老字號BHV Marais百貨。然而，這項計畫引發法國社會強烈反彈，從市長到員工、品牌業者齊聲抗議，批評Shein代表破壞勞工權益與環境永續的「超快時尚」，與巴黎追求品質與美感的時尚傳統背道而馳。

根據《紐約郵報》報導，中國電商巨頭Shein將於11月1日進駐巴黎BHV Marais百貨設立實體店，引發廣泛爭議。BHV Marais擁有近170年歷史，是巴黎市中心的重要百貨地標，長年代表高品質與法式時尚象徵，對於這家以廉價、快速生產聞名的品牌進駐，外界批評嚴重背離在地時尚文化與永續理念。巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）也表態反對，強調不歡迎快時尚品牌在巴黎設點。

請繼續往下閱讀...

BHV員工上週發起短暫罷工抗議，員工指出，BHV過去長期推動在地製造、支持永續品牌，如今卻與以剝削勞工、製造高污染的Shein合作，是對品牌精神的背叛。抗議行動也延燒至網路，一份要求阻止Shein進駐的請願書短時間內就累積超過10.5萬人連署。多個在地品牌如Aime、Talm、Le Slip Français等，也紛紛宣布將撤出BHV，以示抗議。

面對外界批評，Shein執行董事長唐偉（Donald Tang）出面回應，選擇巴黎作為實體店，是為了向法國作為全球時尚重鎮致敬。他強調，此次與BHV的合作是希望藉此「活化城市商圈、振興百貨業並創造更多在地就業機會」。然而，外界對此仍不買單，爭議持續在延燒。儘管如此，Shein已計劃在法國其他五座城市展店，顯示其進軍歐洲實體市場的企圖心不減。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法