    國際

    終結俄烏戰爭　傳歐洲與烏克蘭聯手制定12點和平方案

    2025/10/22 04:15 中央社

    路透社今天引述彭博（Bloomberg News）報導，歐洲多國正在與烏克蘭合作制定一項12點提案，以促使俄羅斯沿當前戰線停火。

    報導引述知情人士指出，這項提案的執行將由美國總統川普領導的和平委員會負責監督。

    俄羅斯政府長期要求烏克蘭同意在任何停火前割讓更多領土，而歐洲領袖今天呼籲華府堅定要求立即停火，並以現有戰線作為未來談判的基礎。

    報導說，根據提案內容，一旦俄羅斯與烏克蘭同意停火，並承諾停止推進前線，所有被強制轉移的烏克蘭兒童將返回烏國、雙方將進行戰俘交換，而烏克蘭也將獲得安全保障、戰損重建資金，以及快速加入歐盟的途徑。

    報導指出，雙方將就被占領地區的治理問題展開談判，但歐洲與烏克蘭都不會在法律上承認任何被占領土地屬於俄羅斯。

    彭博還說，對俄制裁將逐步解除，但只有在莫斯科同意為烏克蘭戰後重建提供資金的情況下，才會將被凍結的約3000億美元俄國央行資產歸還給俄羅斯。若俄方再次攻擊烏克蘭，相關限制將重新生效。

    路透社表示，目前無法立即核實彭博的報導內容；歐洲聯盟（EU）也未立即回覆路透社的置評要求。（編譯：劉文瑜）1141022

