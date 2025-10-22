美國加勒比海掃毒 英衛報曝：情資來自中情局

英國衛報引述消息人士報導，川普政府在加勒比海攻擊運毒船隻所使用的大部分情報，是來自中央情報局。（路透檔案照）

3名知情人士透露，川普政府在加勒比海對疑似從委內瑞拉運毒的小型高速船隻，發動致命空襲所使用的大部分情報，是來自中央情報局（CIA）。這是中情局在這類掃毒行動中扮演的核心角色首次被披露。

英國「衛報」21日獨家報導，川普15日證實，已授權中情局在委內瑞拉展開祕密行動，但未說明具體內容。消息人士表示，中情局透過衛星和訊號攔截即時蒐集情報，以偵測哪些船隻可能載有毒品、追蹤航線，並提出哪些目標應以飛彈攻擊的建議。

消息人士指出，中情局是整個行動中最關鍵的部分，但實際發射飛彈擊沉船隻的無人機或其他飛行器，則隸屬於美軍，而非中情局。

針對任何疑似走私者（不論生死）所蒐集的情報，預料都將列為機密，不會對外公開。這一點儘管在全球引發關於平民遭擊殺的激烈爭議，但中情局的作法不會改變。

報導指出，與先前負責海上攔截走私行動的美國緝毒署（DEA）或海岸防衛隊不同，中情局的情報並非為法律舉證用途而設計。前中情局負責情報分析的助理局長洛文塔爾（Mark Lowenthal）表示：「我們不產生『證據』。我們產生的是情報，這兩者不是同一回事。那是不同的領域。有時情報是冷冰冰的事實，有時則不是那麼確定。」

洛文塔爾強調，他只是根據過去經驗做一般性說明，對於目前的掃毒行動或相關情報，沒有任何內部消息。

1名知情人士指出，中情局的情報並非為了在法庭或公開聽證會上揭露而設計，而是「永遠不會進法庭」，因為中情局會竭盡所能保護情報來源與手法。

洛文塔爾認為，中情局關於運毒船隻目標的情報幾乎不可能公開，「他們會聲稱那是機密，不會對外公布，而且可能有理，因為法律上他們享有多項豁免權。」

迄今為止，官方公布的相關資訊僅限於美國總統川普本人，或美國戰爭部在網路上釋出的幾段模糊船隻爆炸畫面。白宮迄今也未公開說明對平民目標動用致命武力的任何法律依據。國際人道法專家指出，對非戰鬥狀態的平民使用致命武力構成違法，無論他們是否涉嫌運毒。

多名消息人士指出，中情局官員一直試圖在川普政府的西半球外交政策中，扮演更核心的角色。儘管中情局早已承擔反毒任務，但消息人士指出，中情局正加強這項能力，以維持其政策影響力。

中情局發言人拒絕就此事發表評論，並將相關提問轉交五角大廈。負責加勒比地區軍事行動的美軍南方司令部（Southern Command）發言人則將問題轉給白宮。而美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）16日透過社群平台X表示，南方司令部司令即將卸任。

