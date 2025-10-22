反制俄羅斯侵擾 英國將修法賦予軍方擊落無人機權力

英國國防大臣希利表示，正在擬定新的法律授權，賦予武裝部隊可在軍事基地上空擊落「不明」無人機的權力。（法新社檔案照）

在歐洲各地連續發生無人機入侵事件，加劇與俄羅斯之間的緊張關係後，英國國防大臣希利（John Healey）20日表示，正在擬定新的法律授權，賦予武裝部隊可在軍事基地上空擊落「不明」無人機的權力。

德國和丹麥機場上空近期相繼出現不明無人機，引發航班大亂；波蘭上月擊落據稱是來自俄國的小型飛行器，去年也有無人機出現在英國的空軍基地上空。

歐洲各國紛紛指責莫斯科是這些無人機入侵事件的幕後黑手，並同意增加軍事支出。但俄國否認與此有關。

北大西洋公約組織（NATO）上週表示，正在東歐地區測試新的反無人機防禦系統，以因應來自俄國的威脅。

希利在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）發表上任以來首次年度國防暨安全演說時指出，「毫無疑問，這是一個全新的威脅時代。」「自第2次世界大戰結束以來，歐洲的安全從未像現在這樣面臨如此高的國與國之間爆發衝突的風險。」

希利強調，俄羅斯的侵略行動已經升級，並且進一步向西方擴展，「我們將永遠做必要的事以保護英國人民。目前，我們正在制定新的法律授權，以便在英國軍事基地上空擊落不明無人機。」

去年11月，有不明無人機出現在英國3個由美軍使用的空軍基地上空，分別是拉肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）、麥登豪基地（RAF Mildenhall）和費特威爾基地（RAF Feltwell）。

英美2國軍方展開聯合調查，但迄今並未公布任何有關這些裝置來源的訊息。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）16日強調，歐盟「別無選擇」，只能加強對俄羅斯無人機的防禦。布魯塞爾同日公布1份「路線圖」，旨在為2030年前可能爆發的衝突做準備。

