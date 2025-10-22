為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普警告哈瑪斯：敢違約就有「強大兵力」進入加薩處理你們！

    2025/10/22 00:01 即時新聞／綜合報導
    川普台灣時間21日晚間在社群放話，稱哈瑪斯如果敢有任何動作，他們在中東和周邊地區的朋友將會派出強大兵力進入加薩。（美聯社）

    川普台灣時間21日晚間在社群放話，稱哈瑪斯如果敢有任何動作，他們在中東和周邊地區的朋友將會派出強大兵力進入加薩。（美聯社）

    在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」達成第一階段停火及人質、囚犯交換協議後，美國國務院近日警告哈瑪斯可能正策劃襲擊加薩的巴勒斯坦平民，此舉將嚴重違反停火協議。美國總統川普台灣時間21日晚間在社群放話，稱哈瑪斯如果敢有任何動作，他們在中東和周邊地區的朋友將會派出強大兵力進入加薩，好好「處理」哈瑪斯。

    此前川普就警告哈瑪斯好好遵守與以色列的加薩走廊停火協議，如果違約將會被「剷除」，「如果他們不遵守，我們就會出手，必要時會剷除他們。他們很清楚這一點」。不過川普堅稱美軍不會參與對抗哈瑪斯的行動。他表示已有數十個國家同意加入加薩的國際穩定部隊，他們「很願意介入」。

    川普21日晚間又在「真相社交」（Truth Social）發文，「我們現在有不少中東及周邊地區的盟友已經明確表達，如果哈瑪斯繼續違反和我們之間的協議和做出不應該做的事，他們非常願意應我的要求，派出強大兵力進入加薩，好好『處理』哈瑪斯。中東現在展現的團結精神與熱情，這是過去一千年來從來沒有見過的美好景象，讓人非常感動！」

    他接著說：「但我已經告訴這些國家和以色列『現在還不是時候』！我仍然期待哈瑪斯能做出正確的選擇，但如果他們還是執迷不悟，等待哈瑪斯的將會是迅速、猛烈又無情的結局！在此我要感謝所有主動表達願意協助的國家，也特別感謝強大而偉大的印尼，以及他們優秀的領袖對中東與美國的支持與幫助。」

