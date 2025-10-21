為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普施壓烏克蘭割讓領土 馬克宏：只有澤倫斯基才能就領土談判

    2025/10/21 19:27 編譯孫宇青／綜合報導
    在川普說出不利澤倫斯基的言論時，馬克宏總是率先表態力挺澤倫斯基。（法新社）

    在川普說出不利澤倫斯基的言論時，馬克宏總是率先表態力挺澤倫斯基。（法新社）

    針對外傳美國總統川普近日施壓烏克蘭總統澤倫斯基，將烏國東部頓巴斯地區割讓給俄羅斯，以結束逾3年半的烏俄戰爭，法國總統馬克宏21日展現力挺澤倫斯基的態度，強調只有澤倫斯基才能就烏國領土進行談判。

    《法新社》報導，馬克宏21日受訪時，被問到有關川普和澤倫斯基會面的議題，稱任何有關烏國領土的談判只能由總統澤倫斯基處理，「沒有其他人能做到這一點。因此，烏克蘭要為自己和領土做出決定」。

    據了解，川普17日在白宮對澤倫斯基表示，他應該讓出烏國東部整個頓巴斯地區給俄國，否則烏國可能會遭俄國「毀滅」。會面前一日，川普才與普廷通電話，並傳出普廷提出的最新終戰條件就是烏國交出頓內茨克州的控制權，而俄國也會將目前由俄軍佔領的南部札波羅熱和赫爾松地區還給烏國。

    然而，烏國認為，無論是頓內茨克或盧甘斯克地區，都是阻止俄國日後對首都基輔長驅直入的關鍵堡壘，不可能「不戰割讓」給俄國。

    傳聞川普十九日要求澤倫斯基讓出整個頓巴斯，但再次呼籲兩國應在當前戰線上停火。由於俄軍目前控制頓巴斯地區約78％土地，川普的說法形同附和俄國，讓基輔當局感到失望。

