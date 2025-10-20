烏情資：俄羅斯以領土換戰爭支持 中國、北韓深入遠東

中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普廷（左）、北韓領導人金正恩（右），9月3日出席中國九三大閱兵。（美聯社資料照）

烏克蘭對外情報局報告指出，俄羅斯為換取盟友對其侵烏戰爭的支持，正以領土作為代價，「償還」中國與北韓。報告稱，莫斯科因無力開發遠東聯邦區（Far Eastern Federal District），正為外國擴張敞開大門。

根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，烏克蘭情資報告指出，中國正迅速強化其在俄羅斯遠東的經濟立足點。到2025年，中國在該地區的投資額可達1兆盧布。雙邊貿易量在2024年增長550萬噸，2025年上半年再增36%。

與此同時，北京正推行「潛進式人口擴張」。如今有多達200萬中國公民居住在海參崴（Vladivostok）與烏拉山脈（Urals）之間，俄羅斯的「超前發展區」（Territories of Advanced Development, TADs）優惠條件及免簽制度，更助長此趨勢。部分地區已形成俄羅斯人幾乎絕跡於勞動力的飛地。

同時，莫斯科正將北韓納入區域發展計畫。報告指出，過去一年，超過1萬5000名北韓勞工正式抵達俄羅斯遠東，非官方數據更高達5萬人。俄羅斯企業已額外申請15萬3000份勞動合約。北韓勞工領取最低工資，而平壤每年透過此勞務輸出計畫，賺取高達5億美元。

克里姆林宮恐失控 俄遠東成外國戰略競技場

烏克蘭對外情報局指出，此情況意味著兩個核武國家正同時在俄羅斯領土上強化其地位，且各自使用不同工具。中國正深化經濟依賴，北韓則創造勞動力依賴，兩者皆以犧牲俄羅斯的代價，推進自身國家利益。

報導指出，長期來看，中國日益增長的存在感與北韓擴大的勞工配額，可能在莫斯科這兩個所謂的夥伴之間，引發利益衝突。與此同時，克里姆林宮面臨失去對近40%領土（近700萬平方公里，人口約790萬）控制的風險，實際上是將俄羅斯遠東，變成了外國戰略競技場。

