川普批哥倫比亞總統為毒販 宣布停止金援

美國總統川普（左）在社群平台發文指控哥倫比亞總統裴卓（右）為毒販，宣布停止美國一切金援。（法新社檔案照）

美國總統川普19日表示，他將削減對哥倫比亞的金援，因為哥國總統裴卓（Gustavo Petro）是「非法毒販」（illegal drug dealer），對掃毒毫無作為，因此美方將停止一切金援。這是華府與其拉丁美洲最親密盟友之一摩擦加劇的最新跡象。

在自家社群平台「真實社群」的貼文中，川普指裴卓「評價低且非常不得人心」，並警告說，裴卓「最好自己關閉毒品生產活動，否則美國會替他關掉，而且手段絕對不會溫和。」

請繼續往下閱讀...

川普在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）發出的貼文中指出，裴卓正強力鼓勵在哥倫比亞各地進行大規模毒品生產，「裴卓對此毫無作為，儘管美國提供大規模款項與補貼，但這些只是長期掠奪美國的勾當。」

川普接著宣布：「從今天起，這些款項，或任何形式的付款與補貼，將不再提供給哥倫比亞。」他還說，裴卓「對美國出言不遜」。

19日稍早，裴卓指控美國政府進行暗殺行動，並要求給予說明，這是裴卓對美軍在加勒比海水域發動的新一輪攻擊所作的反應。美國18日表示，已將日前攻擊中的2名倖存者遣返哥倫比亞與厄瓜多，這是自9月初以來的第6次行動。根據美方說法，攻擊目標是涉嫌毒品走私者，至今造成至少29人死亡。

9月，川普政府曾指責哥倫比亞沒有在掃毒戰中合作，但當時華府仍給予豁免，避免援助自動中止。哥倫比亞是全球最大的古柯鹼出口國，根據聯合國資料，其關鍵原料古柯葉的種植面積，去年達到歷史新高。

美國國務院近日表示，將撤銷裴卓的簽證。當時他正前往紐約參加聯合國大會，期間在1場抗議活動中呼籲美國士兵「停止服從川普命令」，「我呼籲所有美國陸軍士兵，不要將你們的步槍瞄準人類。」

裴卓指出，在9月16日的襲擊中有1名哥倫比亞男子喪生，名為卡蘭沙（Alejandro Carranza），是1名來自沿海城市聖瑪爾塔（Santa Marta）的漁民。他表示，卡蘭薩與毒品走私無關，船隻當時故障漂流時遭到擊中。

裴卓在社群平台X發文寫道：「美國政府官員犯下謀殺罪，並在我們的領海內侵犯主權。那艘哥倫比亞漁船當時漂流，已發出求救訊號，僅1具引擎仍在運轉。我們正等待美國政府的說明。」

裴卓表示，他已通知檢察總長辦公室，要求立刻採取行動，在國際與美國法院中啟動法律程序。他寫道：「美國已入侵我們的國土，發射飛彈殺害1名卑微的漁民，摧毀了他的家庭與孩子。這是玻利瓦的故鄉，而他們正在用炸彈殺害玻利瓦的子民。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法