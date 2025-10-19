法國審判阿爾及利亞女子姦殺12歲女童案 引發移民政策辯論

圖為被告達比亞．班基瑞德（Dahbia Benkired）。（圖：X/@CerfiaFR）

被控姦殺12歲女童蘿拉．達維耶（Lola Daviet）的阿爾及利亞籍女子達比亞．班基瑞德（Dahbia Benkired），17日在法國出庭受審。班基瑞德在法庭上向家屬道歉，承認罪行「駭人」。此案因班基瑞德的非法移民身份，被法國保守派與極右翼政治人物用以呼籲加強移民執法，引發政治爭議。

根據《法新社》報導，現年27歲的班基瑞德在3年前因涉嫌殺害蘿拉而被拘留。蘿拉的屍體在她父母擔任管理員的公寓大廳一個行李箱中被發現。開庭時，蘿拉的家人穿著印有她微笑照片的白色T恤，上面寫著：「你是我們生命中的太陽，你將是我們夜晚的星星。」蘿拉的母親黛爾芬．達維耶（Delphine Daviet）說：「我等待司法得以伸張。」

當被告進入被告席時，一名50多歲的婦女崩潰痛哭。班基瑞德以單調的語氣說：「我向整個家庭道歉。我所做的事很駭人，我對此感到後悔。」蘿拉的哥哥蒂博．達維耶（Thibaut Daviet）則敦促被告說出「全部真相，且僅有真相」。

非法移民身份引發政治操作 家屬籲停止利用

此案因班基瑞德被發現持有逾期學生簽證，且未遵守離境通知，而被保守派與極右翼政治人物用來呼籲加強移民執法。然而，受害者的母親已敦促政治人物停止利用她女兒的死亡進行政治操作。

儘管評估班基瑞德精神健康的專家指出她有「操縱行為」，但表示她並未患有任何「重大精神障礙」，因此被認定具備受審能力。調查顯示，2022年10月14日，公寓居民看到班基瑞德在大廳拖著一個沉重的行李箱。稍早的監視器畫面顯示，班基瑞德在蘿拉放學回家時接近她，並將她帶入其姊姊在該棟建築的公寓。班基瑞德在公寓內強姦並用剪刀和美工刀攻擊女童，然後用膠帶將她捆綁，包括纏繞臉部，導致她窒息死亡。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

12歲女童蘿拉．達維耶（Lola Daviet）遇害案，震驚法國。（法新社）

