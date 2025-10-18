白宮進駐Bluesky社群 首發文開酸自由派

白宮在Bluesky的第一篇發文截圖。（取自白宮官方帳號‪@whitehouse-47.bsky.social‬）

美國總統大選後，去中心化的社群媒體「Bluesky」，成為美國自由派的社群平台新選擇，白宮17日加入該平台，開設帳號後的第一篇發文，回顧總統川普重返白宮9個月以來，多種網路迷因和川普的施政精華，明顯針對自由派而來。

白宮Bluesky帳號的開張文，貼出一段綜合9個月來網路迷因、酸言酸語和川普訊息的精華影片，內容包括川普以行政命令將「墨西哥灣」改名「美國灣」，眾議院少數黨領袖、民主黨議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）套上墨西哥寬邊帽和假鬍子的修圖照，以及川普第二任以來幾個施政重要時刻。

發文寫道，「Bluesky如何啊？我們想你們或許錯過了我們的一些最重要時刻，所以放在這裡給你們看。迫不及待一起共享更多美好時光！」

《美聯社》18日報導，白宮這篇在Bluesky的首發文，顯然意在揶揄不喜歡川普的自由派。自從富豪馬斯克（Elon Musk）入主X後，不滿X生態的用戶紛紛轉進Bluesky，該平台去年底出現一波新增用戶潮。

儘管Bluesky相比之下，規模仍小於像X已有多年歷史的網路社群媒體，不過這個新興平台已成為尋求不同氛圍的用戶的替代選擇。

除了白宮，聯邦政府衛生部、國土安全部同日也在Bluesky開設帳號；副總統范斯（JD Vance）則已今年6月設立官方帳號。川普的社群平台首選仍是自家經營的Truth Social。

What's up, Bluesky? We thought you might've missed some of our greatest hits, so we put this together for you. Can't wait to spend more quality time together! ❤️????????



[image or embed] — The White House （@whitehouse-47.bsky.social） 2025年10月18日 清晨5:21

