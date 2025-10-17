對中國高關稅「極限施壓」 川普：無法持續但被迫如此

川習預料本月底會面。（法新社）

彭博報導，在美國總統川普與中國國家主席習近平會面前夕，兩國關係緊張加劇，川普受訪坦承，揚言對中國施加的高關稅其實不可行，「但他們迫使我這麼做」。

在17日播出的「福斯商業」專訪中，川普被問及他威脅對中國施加的關稅是否實施，而不會對美國經濟造成重大衝擊的問題，他回應，「這是無法持續的，但就是這個數字，它也許無法承受，但他們迫使我這麼做」。

川普上週在中國宣布擴大稀土出口管制後，宣布自11月1日起對中國輸美產品加徵100%關稅，以及對所有關鍵軟體實施新出口管制。他也揚言沒有理由本月底在首爾舉行的亞太經濟合作組織（APEC）元首峰會期間與習近平會面。他之後澄清，他沒有取消會面。

他在訪問中說，「我和他相處得很好，我認為我們將與中國處得很好，但我們必須達成公平的協議」。

美中貿易緊張近期急遽升溫，雙方互控對方挑起這波緊張，並擾亂世界經濟，分析師表示，美中儘管大打口水戰，但目標相同，亦即施加最大壓力，直至達成協議。

南華早報報導，過去幾天，華府將近期的中國擴大稀土出口管制定調為「中國對抗全世界」，美國財政部長貝森特15日表示，該出口管制使中國成為「不可靠的合作夥伴」。

北京對此回應說，美國對此議題採取「雙重標準」。中國商務部16日也表示，美國對中國的稀土管制嚴重扭曲誇大，「故意製造不必要的誤解和恐慌」。

鑑於川習將在APEC峰會期間會面，該峰會舉行前成為一個談判關鍵窗口，歐亞集團中國區首長王丹說，雙方尋求「相互最大施壓；這是談判戰術」。

她說，對中國而言，核心目標仍是坐上談判桌。以當前的局勢來看，中國不能示弱，反而必須展現手中的強牌。她表示，「我相信雙方最終會以平等的姿態坐上談判桌，在談判同時，繼續施壓」。

