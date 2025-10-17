日本靖國神社例行大祭 自民黨總裁高市擬不參拜

日本靖國神社秋季例行大祭今天開始，消息人士透露，自民黨總裁（黨主席）高市早苗顧慮對外交的影響，無意親自參拜靖國神社；日本首相石破茂今天則是供奉供品。（美聯社資料照）

日本靖國神社秋季例行大祭今天開始，消息人士透露，自民黨總裁（黨主席）高市早苗顧慮對外交的影響，無意親自參拜靖國神社；日本首相石破茂今天則是供奉供品。

「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）報導，高市配合從今天開始到本月19日的靖國神社秋季例行大祭，今天自費供奉「玉串料」（祭祀費）。

請繼續往下閱讀...

高市周邊的人士透露，高市擬不參拜是有意避免引發外交問題，同時也考慮石破茂政府維持的良好日韓關係。中國對於高市的歷史觀也抱持警戒。

自民黨總務會長有村治子今天上午在靖國神社受訪時表示，「代為傳達（高市）的心意前來參拜」；自民黨組織運動本部長新藤義孝今天也前往參拜。

高市若成為日本首相，將面對即將到來的東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議，韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會等國際會議。而美國總統川普（Donald Trump）也正在協調訪問日本。

高市先前擔任閣員時，會在8月15日二次大戰結束日、春季例行大祭與秋季例行大祭參拜靖國神社。不過，她在就任自民黨總裁過後的記者會提到此事時表示，「要如何追悼與祈求和平，會適時且適當地判斷」，並未明確答覆。

日相石破茂今天則供奉被稱為「真（木神）」的盆栽作為供品，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

相關人士表示，石破茂今春與去年的秋季例行大祭，依循前首相岸田文雄、菅義偉任內做法供奉「真（木神）」，這次也依照相同方式因應，石破茂在今年秋季例行大祭期間預計不參拜。

內閣官房長官林芳正表示，「我的理解是，石破總理大臣以私人名義供奉『真（木神）』，而這不是日本政府應該評論的事情」。他接著強調，「無論哪個國家，向為國捐軀的人致敬都是理所當然的，而日本未來加強與鄰國中國、韓國在內的各國關係的政策沒有改變」。

「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員今天上午前往靖國神社集體參拜，其中包含自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等政黨的國會議員約60多人。

而石破內閣之中，總務副大臣富（（木堅）博之、經濟產業副大臣大串正樹、農林水產副大臣瀧波宏文等官員，今天也參拜靖國神社。

另外，自民黨選舉對策委員長古屋圭司，今天以跨黨派議員聯盟成員的身分參拜；參政黨代表神谷宗幣也現身靖國神社參拜。

靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。

自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法