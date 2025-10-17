為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    歐盟議員槓上中國人大！挺台發言遭嗆「不懂歷史」

    2025/10/17 11:53 即時新聞／綜合報導
    歐洲議會和中國人大代表團16日在比利時布魯塞爾會談。（擷取自@EnginEroglu_FW X平台）

    歐洲議會和中國人大代表團16日在比利時布魯塞爾會談。（擷取自@EnginEroglu_FW X平台）

    歐洲議會昨天（16日）與中國全國人民代表大會代表團在比利時舉行2018年來首次官方會談，不料雙方在俄羅斯與台灣議題上爆發激烈爭執。當歐盟議員蕾斯曼（Miriam Lexmann）指出台灣自1949年中華人民共和國成立以來「從未屬於中國」時，遭中方回嗆「不懂歷史」。

    據中國人大官網，出席會議的中方代表包括全國人大外事委員會副主任委員傅自應等；歐洲議會對中關係代表團團長安格魯（Engin Eroglu）、8個黨團代表發言，雙方共50多人出席會議。

    香港《南華早報》報導，此次會談起因是雙方今年早前關係回暖，中方4月解除對現任歐洲議員的制裁，7月又確認不再制裁前任議員。

    歐盟議員對中國代表在會上「複誦」俄羅斯關於俄烏戰爭起因的說法感到「震驚」。中國代表並為莫斯科辯護，質疑北約存在正當性。一些歐洲議會議員指責中國支持俄羅斯入侵烏克蘭，並警告中歐關係取決於北京對烏克蘭戰爭的立場。

    在台灣問題上，雙方則在1971年聯合國決議承認中華人民共和國的歷史上出現分歧；雙方在台灣是否曾屬於中國也有明顯歧見。當議員蕾斯曼指出台灣自1949年中華人民共和國成立以來「從未屬於中國」時，中方代表回嗆她「不懂歷史」。此外，中方還稱歐洲不應與台灣有任何接觸。

