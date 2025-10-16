美強化關島軍事基地 因應中國對台動武可能性

美國五角大廈強化關島基地。圖為安德森空軍基地。（路透）

對台灣抱持強烈吞併企圖的中國，軍事實力正在提升中；為了避免中國未來對台灣動武，美國五角大廈全力強化關島基地。

根據《中央社》報導，華爾街日報（Wall Street Journal）稱關島位於太平洋第2島鏈，在美中戰略內扮演重要角色，也是太平洋戰略支柱。多名美國軍官指出，強化關島基地旨在展現美軍作戰能力，以對中國軍隊產生威懾作用，避免其未來侵犯台灣。

美國在關島的布列茲基地（Blaz Base）可容納5千名陸戰隊，同在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force）則可停放長程轟炸機。

雖強化關島基地有助於威懾中國，但存在一些難題，諸如運補困難、基地防衛成本高昂等。另外應對中國解放軍東風26中程彈道飛彈的行動也至關重要，該飛彈可攜帶傳統核彈頭，且關島在其射程範圍內。

五角大廈表示，2030年後關島將設置18座新型飛彈防禦系統，包含偵測、攔截與作戰管理功能。美國還會對對島上軍事設施提供全面防護。

美軍印太司令部資料顯示，至2037年美軍在關島的現役、後備駐軍及眷屬將增加1萬人，屆時總數將高達3萬4千人。不僅如此，美國2019至2028年間將為關島投入62億美元（約台幣1899.8億元）。

值得注意的是，在關島投入戰備資源能創造多少安全優勢仍存在疑問。台海與南海是美中太平洋地區兩大可能衝突點，而關島距離這些衝突點約2414公里之外。

對於關島實際作用美國存在分歧。美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）主張，關島是美國戰力和嚇阻侵略的關鍵。但陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）聲稱，不能將戰備移至關島，因為美國在第一島鏈仍需一定軍力，才能發揮嚇阻作用。

