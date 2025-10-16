為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美強化關島軍事基地 因應中國對台動武可能性

    2025/10/16 13:47 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國五角大廈強化關島基地。圖為安德森空軍基地。（路透）

    美國五角大廈強化關島基地。圖為安德森空軍基地。（路透）

    對台灣抱持強烈吞併企圖的中國，軍事實力正在提升中；為了避免中國未來對台灣動武，美國五角大廈全力強化關島基地。

    根據《中央社》報導，華爾街日報（Wall Street Journal）稱關島位於太平洋第2島鏈，在美中戰略內扮演重要角色，也是太平洋戰略支柱。多名美國軍官指出，強化關島基地旨在展現美軍作戰能力，以對中國軍隊產生威懾作用，避免其未來侵犯台灣。

    美國在關島的布列茲基地（Blaz Base）可容納5千名陸戰隊，同在關島的安德森空軍基地（Andersen Air Force）則可停放長程轟炸機。

    雖強化關島基地有助於威懾中國，但存在一些難題，諸如運補困難、基地防衛成本高昂等。另外應對中國解放軍東風26中程彈道飛彈的行動也至關重要，該飛彈可攜帶傳統核彈頭，且關島在其射程範圍內。

    五角大廈表示，2030年後關島將設置18座新型飛彈防禦系統，包含偵測、攔截與作戰管理功能。美國還會對對島上軍事設施提供全面防護。

    美軍印太司令部資料顯示，至2037年美軍在關島的現役、後備駐軍及眷屬將增加1萬人，屆時總數將高達3萬4千人。不僅如此，美國2019至2028年間將為關島投入62億美元（約台幣1899.8億元）。

    值得注意的是，在關島投入戰備資源能創造多少安全優勢仍存在疑問。台海與南海是美中太平洋地區兩大可能衝突點，而關島距離這些衝突點約2414公里之外。

    對於關島實際作用美國存在分歧。美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）主張，關島是美國戰力和嚇阻侵略的關鍵。但陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）聲稱，不能將戰備移至關島，因為美國在第一島鏈仍需一定軍力，才能發揮嚇阻作用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播