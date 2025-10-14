為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中、俄、伊間諜鎖定議員 英軍情五處示警:過於奉承可能有詭

    2025/10/14 18:10 編譯管淑平／綜合報導
    英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）

    英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）

    就在英國政府因疑似中國間諜案審判破局，面臨朝野施壓，要求對中國採取更強硬立場之際，英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）13日警告國會議員，中國、俄羅斯與伊朗間諜活動正以議員為目標，試圖破壞英國民主。

    《路透》13日報導，這是軍情五處罕見公開警告國會議員和其幕僚，注意這些國家的間諜活動，手法可能包括透過勒索郵件、網路釣魚攻擊手法，或者與其培養長期、深入關係，或者提供政治獻金以影響其決策。

    軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）麥卡勒姆在向國會議員提供防範指引時表示，「當外國竊取英國情報，或操弄我國民主程序，不僅危及我國短期安全，更會侵蝕我國主權根基」，該處力促國會議員，「留意不尋常的社交互動」，包括頻繁請求私下碰面，若有「過於奉承」，也須小心。

    軍情五處的示警，時值一起疑似中國間諜案，因英國政府未能提供證據顯示，中國對英國國安構成威脅，以致證據不足撤訴。中國駐英國大使館聲明，相關指控純屬捏造與惡意誹謗，中國堅決否認。

    MI5曾於2022年向國會發布警示，指華裔律師李貞駒運用來自中國、香港的資金，為中共在英國秘密從事政治干預活動。隨後李貞駒以「侵犯人權」等理由控告MI5，但被判敗訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播