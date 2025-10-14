中、俄、伊間諜鎖定議員 英軍情五處示警:過於奉承可能有詭

英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）警告國會議員，中國等間諜以議員為目標，試圖破壞英國民主。（路透檔案照）

就在英國政府因疑似中國間諜案審判破局，面臨朝野施壓，要求對中國採取更強硬立場之際，英國國內情報機關「軍情五處」（MI5）13日警告國會議員，中國、俄羅斯與伊朗間諜活動正以議員為目標，試圖破壞英國民主。

《路透》13日報導，這是軍情五處罕見公開警告國會議員和其幕僚，注意這些國家的間諜活動，手法可能包括透過勒索郵件、網路釣魚攻擊手法，或者與其培養長期、深入關係，或者提供政治獻金以影響其決策。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）麥卡勒姆在向國會議員提供防範指引時表示，「當外國竊取英國情報，或操弄我國民主程序，不僅危及我國短期安全，更會侵蝕我國主權根基」，該處力促國會議員，「留意不尋常的社交互動」，包括頻繁請求私下碰面，若有「過於奉承」，也須小心。

軍情五處的示警，時值一起疑似中國間諜案，因英國政府未能提供證據顯示，中國對英國國安構成威脅，以致證據不足撤訴。中國駐英國大使館聲明，相關指控純屬捏造與惡意誹謗，中國堅決否認。

MI5曾於2022年向國會發布警示，指華裔律師李貞駒運用來自中國、香港的資金，為中共在英國秘密從事政治干預活動。隨後李貞駒以「侵犯人權」等理由控告MI5，但被判敗訴。

