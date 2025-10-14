木原稔主張深化台日半導體合作 加強對中抑止力

日本前防衛相木原稔在「台日半導體同盟」研討會發表演說。（記者林翠儀攝）

日本前防衛相木原稔今天在「台日半導體同盟」研討會發表演說指出，日本應深化與「半導體王者」台灣的合作，同時強化與歐美及其他志同道合國家的聯繫。這不僅有助於確保強韌的半導體供應鏈，也能在安全保障層面上，透過合作構築「不容許中國發動台灣有事」的抑止力。

台灣的印太戰略智庫和日本智庫「國家基本問題研究所」（簡稱國基研）今天在東京舉辦「台日半導體同盟」研討會。邀請木原和前經濟部長王美花發表基調演講，並由國基研理事長櫻井良子與印太戰略智庫執行長矢板明夫，分別與台日半導體產官學人士舉行座談。自民黨幹事長代行萩生田光一和總務會長有村治子等政要，也分別出席了昨晚的歡迎晚宴和今天的研討會。

木原不但出身於台積電熊本廠所在的熊本縣，又曾擔任過防衛相，對半導體與安全保障的議題相當關心，尤其他又是日華議員懇談會的事務局長，非常親台，日媒報導，他已被內定將在高市早苗新政府中擔任官房長官的要職。

木原表示，台灣是全球最重要的半導體生產據點，一旦生產受阻，世界經濟將陷入大混亂。他強調，台灣有事的影響規模與帶來的衝擊，將遠比俄羅斯入侵烏克蘭還廣泛。除了透過外交努力避免衝突之外，同時也要發揮「抑止力」，地區各方必須持續強化防衛能力。

木原進一步強調，半導體對日本經濟與安全的未來至關重要，他主張應深化與台灣在半導體方面的合作。這不僅有助於確保強韌的半導體供應鏈，也能在安全保障層面上，透過合作構築「不容許中國發動台灣有事」的抑止力。

王美花則在演講中提到，台積電持續發展先進製程，而日本的供應鏈早已與台積電的研發緊密結合。持續加強這方面的合作，能促進日本設備與材料廠商的技術進步，並在全球產業中占據更重要的地位。

她表示，在美國川普政府的要求下，台日都需要增加在美國的投資，這是無法避免的趨勢。台日雙方在美國的投資應如何合作，正是一個值得思考的課題。

王美花進一步指出，有些人擔心台積電在美國的擴廠，將影響台日合作，其實，隨著台積電在美國設廠規模擴大，相關供應鏈也需同步跟進，這對日本的先進材料與設備廠商而言，是嶄新的機會。她強調，對台灣而言，不論是政府還是台積電本身，都認為與日本深化合作是正確且長遠的方向。

前經濟部長王美花指出，台積電在美國擴廠，提供了日本先進材料與設備廠商嶄新的機會。（記者林翠儀攝）

台灣的印太戰略智庫和日本智庫「國家基本問題研究所」，14日在東京舉辦「台日半導體同盟」研討會。（記者林翠儀攝）

印太戰略智庫和日本智庫「國家基本問題研究所」舉辦「台日半導體同盟」研討會，駐日代表李逸洋（左2）、前經濟部長王美花（右2）、國基研理事長櫻井良子（右1）、眾議員萩生田光一（中）、日本中華聯合總會名譽總會長詹德薰（左1）等人13日出席歡迎晚宴。（駐日代表處提供）

