中菲再爆衝突！ 央視影片反咬菲船「惡意擦碰」中國海警船

中國和菲律賓又於南海爭議海域發生衝突，昨天（12日）一艘中國海警船在南沙群島中業群礁鐵線礁附近對菲律賓公務船發射水砲，並蓄意衝撞菲船。中共官媒《央視》今天（13日）反咬是菲船「惡意擦碰」中方船隻，中方是「依法驅離」。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，一艘中國海警船12日上午在中業群礁中業島（由菲律賓實際控制）附近對3艘隸屬於菲國漁業暨水產資源局（BFAR）的公務船使用高壓水砲攻擊，之後蓄意撞擊其中1艘菲船船尾，導致船隻遭受「輕微結構損壞」。另外2艘菲國公務船也在距離中業島約3公里處被水砲擊中，所幸沒有船隻受損或人員受傷。

對此，中國海警局馬上跳出來，將此次衝突責人完全推給菲律賓，反控菲國船隻未經中國政府允許，非法進入屬於中國的鐵線礁水域，且無視中方多次警告，其中一艘船更做出逼近中國海警船的危險舉動，造成擦撞。《央視》今天還釋出雙方衝突的影片，配合中國海警局口徑，反咬菲方挑釁在先，「惡意擦碰」中國海警船，中方是依法驅離菲國船隻。

