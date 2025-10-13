美中貿易戰升溫 川普發文：不必擔心中國 習近平只是碰到一點狀況

美國總統川普在社群平台發文，聲稱不必擔心中國，一切都會沒事的，中國國家主席習近平只是最近「碰到一點狀況」。（美聯社檔案照）

就在美中緊張關係再次升溫之際，美國總統川普12日在社群平台發文，聲稱不必擔心中國，一切都會沒事的（it will all be fine!），中國國家主席習近平只是最近「碰到一點狀況」（had a bad moment），他不想看到中國陷入「大蕭條」（Depression）。

川普說，「別擔心中國，一切都會沒事的！備受尊敬的習主席只是碰到一點狀況而已。他不希望自己的國家陷入蕭條，我也一樣。美國想要幫助中國，而不是傷害它！！！」

請繼續往下閱讀...

為報復中國對稀土祭出新的出口管制，川普10日宣布，對中國加徵100％新關稅，並從11月1日起對重要軟體實施新的出口管制。

川普並未指明習近平碰到什麼「狀況」，有觀察家認為，中國政策突然大轉彎，並非單純的經濟報復，而是中共內部權力運作和對外姿態的交叉產物。中國民運人士王丹指出，習近平似乎希望在中共20屆四中全會召開前夕，以強硬姿態鞏固個人地位。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法