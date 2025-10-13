媒體洩漏國家機密 中國保密局：新聞管控鬆散 易遭外部勢力利用

中國保密機關聲稱，近來有多起新聞媒體洩露國家機密的事件。（路透檔案照）

中國的保密機關警告，宣傳部門與涉密單位的工作人員務必嚴守機密，並指稱近來已有多起新聞媒體洩露國家機密的事件。

香港「南華早報」12日報導，隸屬國家保密局的社群媒體帳號「保密觀」10日發文表示，有關部門應加強保密審查，以防止媒體採訪過程中出現洩密情況。

請繼續往下閱讀...

文章警告說，各部門的官方網站與社群媒體平台，是宣傳的重要管道，「這些公開資訊往往是外部勢力關注的焦點」。若新聞與宣傳管控鬆散、未經保密審查，就很容易導致資訊外洩。

文章批評，一些宣傳與新聞工作者「盲目追求新奇」，將宣傳效果置於保密審查之上，進而危及國家安全與利益。

在中國，幾乎所有國營機構都設有宣傳部門。

文章進一步指控，一些涉密單位的工作人員紀律鬆弛，未經審批便隨意向外提供涉密資訊。文章列舉3起洩密案例，首例涉及記者與編輯為提升報導吸引力，向官員索取詳細且敏感的資料。

其中1案指出，1名涉密單位宣傳幹部岳姓人員，未經批准便在受訪期間向沈姓記者提供1份機密文件作為參考。

根據中國「保守國家秘密法」，涉密資訊分為3級，最高等級為「絕密」。

之後，1名趙姓編輯認為新聞應凸顯「原創性與洞察力」，沈姓記者遂將該機密文件中的敏感內容納入報導。該報導內容隨後被發佈至社群媒體，並在網路上廣泛傳播，造成嚴重的政府機密洩露。

另一案例涉及1名官員在視察軍工企業時，企業方面已明確告知隨行記者部分區域屬於機密，不得拍攝。然而，該名記者仍拍攝部分仍屬機密的新式武器與裝備外觀，並在地方電視新聞中播出，隨後又被多家國內外網站轉載，導致國家安全受損。

至於第3起事件，1名孫姓政府官員將涉密資料交給宣傳部門人員時，只簡單註明「僅供內部參考」，但未加註密級標籤。這些資料隨後被納入新聞稿，並迅速被多家網路媒體轉載、解讀與推播，最終造成機密外洩。

根據中國「新聞出版保密管理規定」，新聞與出版機構及其編輯人員，不得刊載被採訪單位或個人明確標示為國家秘密的內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法