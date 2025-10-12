為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共突襲拘捕30多名地下教會領袖 美國務院發聲譴責要求放人

    2025/10/12 23:26 即時新聞／綜合報導
    中國自本月9日起拘捕30多名未在官方註冊的教會牧師、領袖，當中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。（圖翻攝自維權網）

    中國自本月9日起拘捕30多名未在官方註冊的教會牧師、領袖，當中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。（圖翻攝自維權網）

    中國又展開新一波打壓宗教自由行動，本月9日起，中共在北京、四川、上海、浙江、山東、廣西、廣東、海南和福建至少9個省市，針對包括錫安教會在內眾多未註冊「地下教會」，同時展開突襲行動，至少30多名牧師、傳道人及基督徒領袖遭警方以非宗教罪名帶走，其中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。美國國務院週日（12日）發佈聲明，嚴正譴責中方此次行動，呼籲中共馬上釋放所有被捕的宗教人士。

    美國務院12日發表聲明：「美國嚴正譴責中國共產黨最近拘捕數十位中國未經官方登記的『錫安教會』領袖，其中包括知名牧師金明日。這次的鎮壓事件再次突顯中共對那些拒絕官方介入信仰、堅持在未登記的家庭教會聚會的基督徒，抱持強烈的敵意。」

    「我們呼籲中共馬上釋放所有被拘捕的教會領袖，並保障包括家庭教會成員在內的所有宗教人士，都能夠自由的從事宗教活動，不用擔心遭到打壓或報復。」

    美國務卿魯比歐（Marco Rubio）同日也在X平台發聲，要求立即釋放所有被捕的宗教人士。

    中國地下教會指的是中共批准的官方教會「三自愛國教會」以外、主要以信徒家庭為活動場所的教會，因此又稱「家庭教會」。1949年中共建政後，北京政府就要求所有宗教場所必須向政府登記，基督新教、天主教得加入官方控制的「三自教會」，必須在中國共產黨領導下活動，接受國家宗教事務局的管理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播