中共突襲拘捕30多名地下教會領袖 美國務院發聲譴責要求放人

中共突襲拘捕30多名地下教會領袖 美國務院發聲譴責要求放人2025/10/12 23:26 即時新聞／綜合報導
中國自本月9日起拘捕30多名未在官方註冊的教會牧師、領袖，當中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。（圖翻攝自維權網）
中國又展開新一波打壓宗教自由行動，本月9日起，中共在北京、四川、上海、浙江、山東、廣西、廣東、海南和福建至少9個省市，針對包括錫安教會在內眾多未註冊「地下教會」，同時展開突襲行動，至少30多名牧師、傳道人及基督徒領袖遭警方以非宗教罪名帶走，其中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。美國國務院週日（12日）發佈聲明，嚴正譴責中方此次行動，呼籲中共馬上釋放所有被捕的宗教人士。
美國務院12日發表聲明：「美國嚴正譴責中國共產黨最近拘捕數十位中國未經官方登記的『錫安教會』領袖，其中包括知名牧師金明日。這次的鎮壓事件再次突顯中共對那些拒絕官方介入信仰、堅持在未登記的家庭教會聚會的基督徒，抱持強烈的敵意。」
「我們呼籲中共馬上釋放所有被拘捕的教會領袖，並保障包括家庭教會成員在內的所有宗教人士，都能夠自由的從事宗教活動，不用擔心遭到打壓或報復。」
美國務卿魯比歐（Marco Rubio）同日也在X平台發聲，要求立即釋放所有被捕的宗教人士。
中國地下教會指的是中共批准的官方教會「三自愛國教會」以外、主要以信徒家庭為活動場所的教會，因此又稱「家庭教會」。1949年中共建政後，北京政府就要求所有宗教場所必須向政府登記，基督新教、天主教得加入官方控制的「三自教會」，必須在中國共產黨領導下活動，接受國家宗教事務局的管理。
The United States condemns the Chinese Communist Party’s recent detention of dozens of leaders of the unregistered Zion Church in China, including prominent pastor Mingri “Ezra” Jin.— Secretary Marco Rubio （@SecRubio） October 12, 2025
We call for their immediate release.
