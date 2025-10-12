中共突襲拘捕30多名地下教會領袖 美國務院發聲譴責要求放人

中國自本月9日起拘捕30多名未在官方註冊的教會牧師、領袖，當中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。（圖翻攝自維權網）

中國又展開新一波打壓宗教自由行動，本月9日起，中共在北京、四川、上海、浙江、山東、廣西、廣東、海南和福建至少9個省市，針對包括錫安教會在內眾多未註冊「地下教會」，同時展開突襲行動，至少30多名牧師、傳道人及基督徒領袖遭警方以非宗教罪名帶走，其中包括頗具影響力的北京錫安教會主任牧師金明日。美國國務院週日（12日）發佈聲明，嚴正譴責中方此次行動，呼籲中共馬上釋放所有被捕的宗教人士。

美國務院12日發表聲明：「美國嚴正譴責中國共產黨最近拘捕數十位中國未經官方登記的『錫安教會』領袖，其中包括知名牧師金明日。這次的鎮壓事件再次突顯中共對那些拒絕官方介入信仰、堅持在未登記的家庭教會聚會的基督徒，抱持強烈的敵意。」

「我們呼籲中共馬上釋放所有被拘捕的教會領袖，並保障包括家庭教會成員在內的所有宗教人士，都能夠自由的從事宗教活動，不用擔心遭到打壓或報復。」

美國務卿魯比歐（Marco Rubio）同日也在X平台發聲，要求立即釋放所有被捕的宗教人士。

中國地下教會指的是中共批准的官方教會「三自愛國教會」以外、主要以信徒家庭為活動場所的教會，因此又稱「家庭教會」。1949年中共建政後，北京政府就要求所有宗教場所必須向政府登記，基督新教、天主教得加入官方控制的「三自教會」，必須在中國共產黨領導下活動，接受國家宗教事務局的管理。

The United States condemns the Chinese Communist Party’s recent detention of dozens of leaders of the unregistered Zion Church in China, including prominent pastor Mingri “Ezra” Jin.



We call for their immediate release. — Secretary Marco Rubio （@SecRubio） October 12, 2025

