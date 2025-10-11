嚇阻俄羅斯 英美北約東翼聯合巡弋12小時

英國皇家空軍派出RC-135「鉚釘聯合」電子偵察機，和P-8A「海神式」海上巡邏機，與美軍在北約東翼聯合巡弋12小時。（取自英國皇家空軍官網新聞稿）

在近日接連發生俄羅斯無人機或戰機入侵北大西洋公約組織（NATO）領空之際，英國、美國和北約盟邦，本週派出多架偵察機，在俄羅斯邊境執行連續12小時、超過1萬6000公里的巡邏任務，嚇阻任何潛在威脅。

根據《路透》11日報導和英國皇家空軍新聞稿，英國國防大臣希利（John Healey）11日披露這項本週稍早執行的任務，他說，「這是與我們的美國和北約盟邦共同執行的一次重大聯合任務」，是在波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞等北約國家領空，近來相近遭俄羅斯無人機和飛行器侵擾後進行，不僅提供寶貴情資，提高英國部隊的作戰態勢感知，「也向（俄羅斯總統）普廷和我們的其他對手，傳達北約團結一致的有力訊號」。

英國皇家空軍為這次任務，派出一架RC-135「鉚釘聯合」（RC-135 Rivet Joint）電子偵察機，和一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon），9日從北極地區和北約東翼沿俄羅斯邊界巡弋，飛行將近1萬英里（約1萬6000公里）；美國空軍則出動KC-135空中加油機支援。

皇家空軍聲明表示，RC-135能夠攔截並分析多種電磁頻譜訊號，可監聽敵方軍事通訊，是北約的重要情報監視與偵察平台，P-8A主要用途為反潛作戰，並可搭載魚雷和反艦飛彈，這次主要在波羅的海上空執行任務。聲明中說，這次行動中與歐洲各地的北約盟軍密切協調，形成一套完整的態勢感知網，監控整個北約東翼動態，嚇阻任何對北約空域的潛在威脅。

