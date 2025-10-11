為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    嚇阻俄羅斯 英美北約東翼聯合巡弋12小時

    2025/10/11 22:47 編譯管淑平／綜合報導
    英國皇家空軍派出RC-135「鉚釘聯合」電子偵察機，和P-8A「海神式」海上巡邏機，與美軍在北約東翼聯合巡弋12小時。（取自英國皇家空軍官網新聞稿）

    英國皇家空軍派出RC-135「鉚釘聯合」電子偵察機，和P-8A「海神式」海上巡邏機，與美軍在北約東翼聯合巡弋12小時。（取自英國皇家空軍官網新聞稿）

    在近日接連發生俄羅斯無人機或戰機入侵北大西洋公約組織（NATO）領空之際，英國、美國和北約盟邦，本週派出多架偵察機，在俄羅斯邊境執行連續12小時、超過1萬6000公里的巡邏任務，嚇阻任何潛在威脅。

    根據《路透》11日報導和英國皇家空軍新聞稿，英國國防大臣希利（John Healey）11日披露這項本週稍早執行的任務，他說，「這是與我們的美國和北約盟邦共同執行的一次重大聯合任務」，是在波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞等北約國家領空，近來相近遭俄羅斯無人機和飛行器侵擾後進行，不僅提供寶貴情資，提高英國部隊的作戰態勢感知，「也向（俄羅斯總統）普廷和我們的其他對手，傳達北約團結一致的有力訊號」。

    英國皇家空軍為這次任務，派出一架RC-135「鉚釘聯合」（RC-135 Rivet Joint）電子偵察機，和一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon），9日從北極地區和北約東翼沿俄羅斯邊界巡弋，飛行將近1萬英里（約1萬6000公里）；美國空軍則出動KC-135空中加油機支援。

    皇家空軍聲明表示，RC-135能夠攔截並分析多種電磁頻譜訊號，可監聽敵方軍事通訊，是北約的重要情報監視與偵察平台，P-8A主要用途為反潛作戰，並可搭載魚雷和反艦飛彈，這次主要在波羅的海上空執行任務。聲明中說，這次行動中與歐洲各地的北約盟軍密切協調，形成一套完整的態勢感知網，監控整個北約東翼動態，嚇阻任何對北約空域的潛在威脅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播