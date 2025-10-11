不只AI夯 太空產業投資達1000億寫新高

聯合發射聯盟公司的擎天神5號火箭（Atlas V）搭載亞馬遜公司的「古柏」（Kuiper）低軌衛星網衛星升空。（路透檔案照）

在新創公司和國防開支持續投入下，全球太空產業在今年第3季的投資額，達到破紀錄的35億美元（約1070億台幣），是去年同期的兩倍。

《路透》10日報導，根據專注太空產業投資的英國「塞拉芬太空」（Seraphim Space）10日發表的報告，從火箭製造到低地軌道衛星，今年第三季全球太空領域投資額達35億美元，較去年同期的17億9000萬美元大幅攀升，鞏固太空產業與人工智慧（AI）同為科技領域居領先地位的成長產業。

分析家指出，這項創紀錄的季度投資額，反映市場正在成熟，資金分散到更多公司，而非集中於少數大型交易。塞拉芬太空投資經理畢夏普（Lucas Bishop）說 ，這個產業大多數資金向來聚焦幾個大型公司，如太空探索科技公司（SpaceX）和OneWeb等，不過，「現在見到的是可投資公司更為多元，這透露出太空產業已成為更廣泛、更成熟的市場」。

報告指出，對太空產業的投資，愈加是由美國、中國和歐洲政府打造本土太空和國防產業所帶動。分析家預期，這股動能將持續到2026年，隨著商業衛星網擴大，以及政府提高採購，為軍民兩用技術在民用、國防市場，開啟新的機會。

