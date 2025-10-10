未完全落幕？加薩停火協議後期可能出現3大問題

以色列與哈瑪斯同意美國總統川普提出的加薩20點和平計畫，於埃及簽署停火協議。（歐新社）

在美國總統川普持續努力下，以色列與哈瑪斯同意他提出的加薩20點和平計畫，於埃及簽署停火協議。但英國廣播公司新聞網（BBC）指出，目前達成的是加薩停火協議第一階段，後期仍可能出現3大問題。

哈瑪斯希望建立巴勒斯坦國

哈瑪斯先前拒絕放下武器，表示只有在巴勒斯坦國建立後才會這樣做。該組織在上週末對停火計畫的初步回應中也未提及解除武裝，這引發人們對其立場未變的猜測。

以色列總理不希望巴勒斯坦權力機構介入戰後加薩

雖然以色列同意加薩停火計畫，但其總納坦雅胡似乎反對巴勒斯坦權力機構介入戰後加薩。他上週堅稱，巴勒斯坦權力機構不會在加薩治理中發揮任何作用。

以色列何時全面撤軍

以色列聲稱，首次撤軍將保留對加薩約53%地區的控制權。美國白宮計畫表明，以色列之後將進一步撤軍至40%左右，然後再撤至15%。

在加薩停火計畫中，最後階段將是建立安全邊界，直至加薩完全免受任何威脅。但計畫沒有給出以色列全面撤軍明確時間表，而這是哈瑪斯希望得到的答案。

