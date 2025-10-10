為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    被控8年內性侵6女童 澳洲70歲住持甚至「闖紅燈」硬上！

    2025/10/10 00:03 即時新聞／綜合報導
    澳洲墨爾本住持維吉塔遭指控連續性侵女童。（圖翻攝自X平台）

    澳洲墨爾本住持維吉塔遭指控連續性侵女童。（圖翻攝自X平台）

    澳洲墨爾本一名70歲佛教住持，遭指控在長達8年內連續性侵多名女童，惡行令人髮指。據悉，該住持近日面臨多達19項性犯罪指控，但他仍堅稱自己無罪。

    綜合外媒報導，現年已70歲的維吉塔（Naotunne Vijitha），在墨爾本（Melbourne）地區一間名叫「達摩薩拉納」（Dhamma Sarana）的佛寺擔任住持，他被指控1994年至2002年間，性侵或猥褻6名女童，最小的年僅4歲。

    根據法庭紀錄，有受害者控訴自己遭維吉塔至少4次性侵，有的則是被維吉塔直接帶到僧侶的住處逞獸慾，還有女孩表示，即便自己處在生理期，維吉塔仍強行對她進行「指姦」。

    據悉，維吉塔面臨包括9項與少女發生性行為、10項猥褻未成年的性犯罪指控，本週三（8日）他身穿僧袍，一副道貌岸然，由多名僧侶陪同出庭，面對相關指控全部否認，還要求檢方提出讓人完全信服的證據。全案仍在審理階段。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

