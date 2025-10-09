大環境不好！ 中國十一假期 各地湧現「窮遊大軍」帳篷到處插

景區周圍四處可見帳篷。（取自YouTube）

中國十一國慶開始長達8天連假，除了湧現出國潮，各大景區也人山人海。不過，部分商場、商鋪卻門前冷清，人潮遠遠不如預期。原來是有一批「窮遊」大軍湧現，這些遊客為了縮減花費，不入住飯店，改為自己帶帳篷在路邊紮營或住在車裡，讓攤商、住宿業者叫苦連天，直呼今年相當「反常」。

在十一假期期間，四川九寨溝、湖南張家界等知名景區依舊人山人海，但許多遊客寧願露營也不願住飯店，把省下來的住宿費，全拿去大啖美食；甚至有人連吃飯錢都省了，自己自備泡麵或火鍋料，在帳篷外火一燒，就與親朋好友坐在一起享用。

據了解，不少中國年輕人認為過去黃金周都被景區、飯店當冤大頭「宰客」，現在寧願把錢花在體驗上。今年十一假期在景區周邊，帳篷四處可見。有人打出口號「00後窮遊大軍來了」，在景區拍個照就走人，或是只看免費的展覽、逛街但不消費。明明白天人山人海，晚上卻不見住店人影，讓不少飯店業者傻眼，殊不知這批「窮遊大軍」甚至連景區付費纜車都不搭，更遑論住飯店、民宿。

此外，不少商業景點更是慘不忍睹，多地主要商業區客流量在今年都比往年下降不少，不只入住率暴跌，以往不少熙熙攘攘的商店街，今年都門可羅雀。中國社群平台上，可見不少店家老闆跳出來哀號「生意很慘」，直呼今年「很反常」、經濟「很差」。

綜合《看中國》報導，一名在張家界經營民宿的老闆抱怨，沒想到會在黃金周看到旅客自帶帳篷、開房車，就是不來住，本來以為能趁假期提振住房率，沒想到來的人都只想窮遊！

此外，湖北武漢一處農貿市場攤主抱怨，過往十一假期前三天生意都不錯，今年從第一天就沒見到客人；浙江皮裘店老闆也無奈指，過去黃金周一天能賣幾萬元，現在第一天就沒人。

