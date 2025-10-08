為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    「2次是巧合、10次就是攻擊！」 歐盟主席怒批俄國發動混合戰

    2025/10/08 16:39 編譯陳成良／綜合報導
    歐盟執委會主席馮德萊恩，8日在法國史特拉斯堡對歐洲議會發表演說。（美聯社）

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）8日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）對歐洲議會發表演說時，發出近年來最嚴厲的警告，指控俄羅斯正對歐洲發動一場包含空中侵擾、網路攻擊與破壞海底電纜在內的「混合戰爭」（hybrid warfare），並強硬表示「歐洲必須回應」。

    根據《法新社》報導，馮德萊恩在演說中措辭強硬地指出，近期發生的一連串事件並非隨機騷擾。「這些事件都經過算計，在可否認的灰色地帶徘徊。這不是隨機騷擾，而是一場連貫且不斷升級的行動。」

    領空到海底：俄羅斯多線進逼歐洲

    歐盟成員國波蘭、愛沙尼亞和羅馬尼亞近期都遭遇俄羅斯戰機侵犯領空，而丹麥、德國和比利時則發現身分不明的無人機蹤跡。此外，歐洲關鍵的海底電纜也接連遭到破壞。

    馮德萊恩以一句極具衝擊力的話總結：「兩次是巧合，但三次、五次、十次，這就是一場針對歐洲的、蓄意且有針對性的灰色地帶行動，而歐洲必須回應。」

    報導指出，在莫斯科對烏克蘭的戰爭持續延燒，以及對美國總統川普安全承諾日益懷疑的背景下，歐洲國家已將國防開支提升至冷戰後的新高。如今，歐盟正尋求進一步整合，計畫推動27個成員國的聯合防衛項目，其中便包括建立一道「反無人機防護牆」的構想。

    馮德萊恩強調，回應俄羅斯混合戰需要「徹底改變思維模式」。「我們不僅僅要做出反應，我們必須要能嚇阻，因為如果我們猶豫不決，灰色地帶只會不斷擴大。」她指出：「歐盟的創立使命是維護和平，而今天這意味著必須具備嚇阻侵略和挑釁的能力。」

    歐盟領袖預計將在本月底於布魯塞爾舉行的峰會上，商討一份旨在讓歐盟準備好應對未來數年俄羅斯威脅的「路線圖」。馮德萊恩表示，這份路線圖將設定具體的里程碑與2030年前的時間表。

    她向議員們總結道：「我們眼前的選擇非常簡單。我們可以退縮，眼睜睜看著俄羅斯的威脅升級；或者，我們以團結、嚇阻與決心來應對它們。」

