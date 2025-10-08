手機偷走孩子童年！丹麥總理計畫禁止15歲以下的人使用社群媒體

丹麥總理佛瑞德里克森7日表示，丹麥將禁止15歲以下的人使用社群媒體。（路透）

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）7日表示，丹麥將禁止15歲以下的人使用社群媒體，並指責手機和社群媒體「偷走孩子的童年」。

根據衛報（The Guardian）報導，佛瑞德里克森7日在丹麥議會開幕式上發表演講時宣布此計畫。她在演講中引用的數據顯示，60%的11至19歲男性在空閒時間沒見過1個朋友，而94%丹麥7年級學生（相當於台灣國中1年級學生）在13歲前就在社群媒體上建立帳號。

請繼續往下閱讀...

佛瑞德里克森主張，孩子們的童年被手機和社群媒體偷走，並強調從未有如此多兒童和年輕人遭受焦慮和抑鬱的困擾。

佛瑞德里克森指出，許多兒童還存在閱讀和集中注意力障礙，並補充說兒童在螢幕上看到年輕人不應看到的事物。

佛瑞德里克森沒有具體說明新措施將影響哪些社群媒體，但表示措施將涵蓋多個社交平台。

佛瑞德里克森聲稱，父母可選擇允許孩子從13歲開始使用社群媒體。她補充，希望該措施最快明年能生效。

關於社群媒體對兒童和青少年的影響，正迫使世界各國政府重新考慮社群媒體的使用權。希臘6月提議歐盟設定一個「數位成年年齡」（age of digital adulthood），禁止兒童在未經父母同意的情況下訪問社交媒體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法