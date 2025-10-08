為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    手機偷走孩子童年！丹麥總理計畫禁止15歲以下的人使用社群媒體

    2025/10/08 11:27 編譯謝宜哲／綜合報導
    丹麥總理佛瑞德里克森7日表示，丹麥將禁止15歲以下的人使用社群媒體。（路透）

    丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）7日表示，丹麥將禁止15歲以下的人使用社群媒體，並指責手機和社群媒體「偷走孩子的童年」。

    根據衛報（The Guardian）報導，佛瑞德里克森7日在丹麥議會開幕式上發表演講時宣布此計畫。她在演講中引用的數據顯示，60%的11至19歲男性在空閒時間沒見過1個朋友，而94%丹麥7年級學生（相當於台灣國中1年級學生）在13歲前就在社群媒體上建立帳號。

    佛瑞德里克森主張，孩子們的童年被手機和社群媒體偷走，並強調從未有如此多兒童和年輕人遭受焦慮和抑鬱的困擾。

    佛瑞德里克森指出，許多兒童還存在閱讀和集中注意力障礙，並補充說兒童在螢幕上看到年輕人不應看到的事物。

    佛瑞德里克森沒有具體說明新措施將影響哪些社群媒體，但表示措施將涵蓋多個社交平台。

    佛瑞德里克森聲稱，父母可選擇允許孩子從13歲開始使用社群媒體。她補充，希望該措施最快明年能生效。

    關於社群媒體對兒童和青少年的影響，正迫使世界各國政府重新考慮社群媒體的使用權。希臘6月提議歐盟設定一個「數位成年年齡」（age of digital adulthood），禁止兒童在未經父母同意的情況下訪問社交媒體。

