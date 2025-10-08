為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加薩戰爭有望終結？川普稱存在「真正的機會」

    2025/10/08 04:54 中央社

    以色列今天紀念10月7日哈瑪斯攻擊事件兩週年之際，美國總統川普樂觀表示，結束加薩戰爭一事存在「真正的機會」。

    法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）談判代表正依據川普上月提出的20點計畫，在埃及度假勝地夏姆錫克鎮（Sharm El-Sheikh）舉行間接談判。

    川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我們有真正的機會可以做點什麼。」他補充說，美國談判代表也參與了會談。

    他說：「我認為我們有可能在中東實現和平。這甚至超越了加薩的局勢。我們希望立即釋放人質。」

    川普表示，如果哈瑪斯和以色列確實達成停火協議，美國會「竭盡所能確保各方都遵守這份協議」。

    這次會談舉行之際，適逢以色列紀念10月7日攻擊事件兩週年。

    哈瑪斯高階官員巴荷姆（Fawzi Barhoum）今天稱10月7日的攻擊是對以色列企圖「根除巴勒斯坦志業」的「歷史性回應」。

    他還說，哈瑪斯正努力「克服所有障礙」，以在埃及達成協議。

    據路透社報導，美國官員透露，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普第一次總統任期內的中東特使庫許納（Jared Kushner）今天將前往埃及加入談判。

    自2023年10月7日以色列遭攻擊，造成1200人遇害、251人被擄至加薩淪為人質以來，這場戰爭已導致數以萬計巴勒斯坦人喪生，並重創加薩，而這次的會談，似乎是結束這場戰爭迄今最有希望的談判。（編譯：李佩珊）1141008

